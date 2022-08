Rundenbasiertes Strategie-RPG The Dragoness – Command of the Flame

Das rundenbasierte Strategie-RPG mit Roguelite-Elementen The Dragoness – Command of the Flame von PQube und Crazy Goat Games erscheint am 1. September 2022 für PC.

Der von HOMM (Heroes of Might and Magic) inspirierte Titel schickt die Spielenden in der Rolle einer Elfenkommandantin auf die Drairthir Halbinsel. Hier werden sie von der Drachenkönigin beauftragt, nach einem Drachenkrieg die Ordnung mit ihrem Heer aus mächtigen Bestien wiederherzustellen und die neue Hauptstadt Níwenborh aufzubauen. Taktik und strategisches Denken sind gefragt, um siegreich aus den detailgetreu animierten Kämpfen hervorzugehen, Ressourcen gewinnbringend zu verwalten und das Land zurück zu alter Größe zu führen.

The Dragoness ist stark von der „Heroes of Might and Magic“-Serie inspiriert: Command of the Flame kombiniert Basisaufbau, Erkundung und strategischen, rundenbasierten Kampf – allerdings mit einem Roguelite-Twist. Alle Kämpfe auf dem rasterbasierten Schlachtfeld sind detailgetreu animiert: Greife schwingen sich mit ihren mächtigen Flügeln in die Luft, Zentrauen schießen präzise Pfeile ab und gigantische Drachen beeindrucken mit ihrem Feueratem. Strategie und Taktik sind gefragt, um ein schlagkräftiges Team aus Bestien mit verschiedenen Fähigkeiten und Spezialangriffen zusammenzustellen, das die Gegner bezwingt. Mit jeder erfüllten Mission schalten die Spieler neue Kriegsbeute frei, mit der sie ihre Stadt aufbauen und neue, immer mächtigere Bestien rekrutieren und kombinieren.

Wer schon vor dem Release einen Blick auf The Dragoness – Command of the Flame werfen möchte, kann sich die kostenlose Demo auf Steam herunterladen:

