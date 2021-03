Rust Console Edition angekündigt

Kompetitives Survival-Erlebnis

Spieler und Spielerinnen, die auf der Suche nach dem ultimativen kompetitiven Survival-Erlebnis auf Konsole sind, werden in der Lage sein, online mit bis zu 100 anderen Teilnehmer zu spielen, wenn Rust in ein paar Monaten erscheint. Sie wachen auf einer mysteriösen postapokalyptischen Insel auf, die mit verfallenen Industriedenkmälern und forschenden Wissenschaftlern übersät ist. Es liegt dann an den Spieler und Spielerinnen herauszufinden, wie Sie sich in einer Welt, in der alles nach ihrem Leben trachtet, erfolgreich sein können.

Überleben um jeden Preis!

Besiege Durst und Hunger, bekämpfe die Elemente, stelle Kleidung her und hüte dich vor feindseligen Bedrohungen wie anderen Spielern, Wissenschaftlern, Bären, Wölfen – und sogar Feuer, Ertrinken oder einer Strahlenvergiftung. Als Spiel ohne Regeln sagt Rust seinen Bewohnern nicht, was sie tun sollen. Es steht den Spielern vielmehr frei, trügerisch und aggressiv zu sein – dies führt zu intensiven Kämpfen, Raubzügen und Plünderungen zwischen Spielern. Aber es gibt potenziell noch mehr zu holen, wenn man ein Team von freundlichen Spielern an seiner Seite hat. Im Kampf ums Überleben und die Vorherrschaft können sich Spieler von winzigen Kabinen im Wald bis hin zu riesigen Festungen Vieles bauen, um in Sicherheit zu sein – und eine Vielzahl von Waffen, Bomben und Fallen herstellen.