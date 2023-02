Scars Above im Test

Das Third-Person Action-Adventure Scars Above mit Shooter-Elementen ist in einer fiktiven Welt in der Zukunft angesiedelt. Eines Tages passiert genau das vor dem sich wohl viel fürchten, ein gigantisches, rätselhaftes außerirdisches Gebilde erscheint im Orbit der Erde. Die Menschen nennt es den „Metaeder“ und das Sentient Contact Assessment and Response Team (SCAR), bestehend aus Ingenieur:innen und Wissenschafter:innen, soll die Untersuchung des seltsamen Dings vornehmen.

Wir übernehmen dabei die Rolle von Wissenschafterin Dr. Kate Ward und werden ins All geschickt. Hier lernen wir in einem Art Tutorial die Steuerung der Spielfigur zu beherrschen und müssen innerhalb des Raumschiffs erste kleinere Aufgaben erledigen. Wie könnte es aber wohl nicht anders sein, läuft die Sache allerdings bald aus dem Ruder und der Metaeder schickt das Team quer durchs Weltall auf einen geheimnisvollen Exoplaneten. Kate wacht benommen und alleine in einer seltsamen und feindseligen Umgebung auf. Wir machen uns also auf die Suche nach der restlichen Mannschaft und versuchen dabei zu überleben. Soweit mal zur Story.