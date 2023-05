Sci-Fi-Survival Games: Die 5 besten Überlebensspiele im Weltraum

Sci-Fi-Survival Games erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. In einer Welt, in der viele Menschen ihren Alltag in einer Online Spielothek verbringen, suchen andere nach spannenden Abenteuern in virtuellen Realitäten.

Übersicht unserer Auswahl an Sci-Fi-Survival Games

Titel Plot No Man’s Sky Unendliche Weltraum-Exploration und Basisbau Subnautica Unterwasserabenteuer auf einem fremden Planeten The Solus Project Rätsel und Überlebenskampf auf einem geheimnisvollen Planeten Astroneer Farbenfrohe Sandbox-Weltraumkolonie-Erkundung Oxygen Not Included Komplexe Raumstation-Simulation und Ressourcenmanagement

No Man’s Sky

No Man’s Sky, entwickelt von Hello Games, bietet den Spielern eine unvorstellbar große, offene Welt mit über 18 Trillionen Planeten zum Erkunden. Jeder Planet hat seine eigene Flora, Fauna und Umweltbedingungen, die Spieler immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Im Spielverlauf wird es erforderlich sein, Raumschiffe zu verbessern, Ressourcen abzubauen und zu handeln, um gegen feindliche Fraktionen und gefährliche Kreaturen bestehen zu können. Das Spiel hat seit seiner Veröffentlichung zahlreiche Updates erhalten, die das Gameplay immer weiter verbessert haben, darunter auch Mehrspieler-Funktionen und die Möglichkeit, Basen zu errichten.

Subnautica

In Subnautica von Unknown Worlds Entertainment sind die Spieler:innen nach einer Bruchlandung auf einem fremden Wasserplaneten gefangen und müssen in den Tiefen des Ozeans überleben. Neben der Erkundung der beeindruckenden Unterwasserwelt mit ihren atemberaubenden Landschaften und mysteriösen Strukturen ist es wichtig, eine Basis aufzubauen und zu erweitern, um immer tiefer in die See zu tauchen. Die Nutzer müssen Lebensmittel und Trinkwasser beschaffen, neue Technologien erforschen und mit der heimischen Meeresfauna interagieren. Dabei gibt es auch gefährliche Meereskreaturen, die eine Bedrohung darstellen, und einzigartige Biome, die das Gameplay abwechslungsreich gestalten.

The Solus Project

In The Solus Project, entwickelt von Teotl Studios und Grip Games, sind die Spieler:innen auf einem fremden Planeten gestrandet, nachdem ihr Raumschiff abgestürzt ist. Das Hauptziel des Spiels besteht darin, die Menschheit zu retten, indem man eine geheimnisvolle Struktur entdeckt und die damit verbundenen Rätsel löst. Um dies zu erreichen, müssen die Spieler:innen die offene Welt erkunden, Ressourcen sammeln, Werkzeuge herstellen und gegen tödliche Umweltbedingungen kämpfen. Das Spiel punktet mit einer packenden Atmosphäre sowie einer fesselnden Story, die die Gamer tief in die Welt von The Solus Project eintauchen lässt.

Astroneer

Astroneer, eine Kreation von System Era Softworks, ist ein farbenfrohes Sandbox-Adventure, in dem die Spieler:innen auf verschiedenen Planeten landen, wobei sie nicht nur Ressourcen abbauen, sondern sich eine Basis aufbauen müssen. Die offene Welt ermöglicht es den Gamern, ihre Umgebung frei zu erkunden und ihre eigene Geschichte zu schreiben. Das Terraforming-System erlaubt es, die Landschaft zu verändern und eigene Strukturen zu erschaffen. Die Spieler:innen können auch Fahrzeuge und Maschinen bauen, um ihre Erkundungen auszudehnen und gegen gefährliche Kreaturen zu bestehen. Astroneer bietet zudem einen Koop-Modus, der es ermöglicht, gemeinsam mit Freunden die Herausforderungen des Spiels zu bewältigen.

Oxygen Not Included

Das Spiel Oxygen Not Included stammt von Klei Entertainment und ist ein herausforderndes Weltraum-Kolonie-Simulationsspiel, bei dem ihr eine Gruppe von Raumfahrern managen müsst, die in einer unterirdischen Asteroidenbasis gestrandet sind. Dabei muss die Kolonie sorgfältig geplant und erweitert werden, damit das Überleben der Bewohner gewährleistet wird. Dazu gehört auch die Verwaltung von Ressourcen wie Sauerstoff, Nahrung, Wasser und Energie sowie die Entsorgung von Abfall und toxischen Gasen. Währenddessen müssen die Spieler:innen auch auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten ihrer Kolonisten achten, um ihre Produktivität und Zufriedenheit sicherzustellen.

Das Spiel stellt eine komplexe Simulation dar, die auch die Physik und die Chemie der Umwelt berücksichtigt, wie zum Beispiel die Temperatur und die Zusammensetzung der Gase, wodurch immer wieder neue Herausforderungen und Überraschungen entstehen, die den Gamern strategisches Denken und Planung abverlangen. Oxygen Not Included verfügt zudem über einen Forschungsbaum, mit dem der Zugang zu neuen Technologien und Verbesserungen ermöglicht wird, um die Effizienz der Kolonie zu steigern und das Überleben der Bewohner zu sichern.

Die Vielfalt der Sci-Fi-Survival Games

Die Vielfalt der Science-Fiction-Survival Games zeigt, dass es in diesem Genre zahlreiche interessante und herausfordernde Titel gibt, die Spieler:innen stundenlang fesseln können. Von der Erkundung ferner Planeten bis hin zur Verwaltung von Raumstationen und Kolonien bietet dieses Genre eine breite Palette an Erfahrungen, die sowohl Fans von Science-Fiction als auch von Survival-Spielen ansprechen. Diese Top 5 Sci-Fi-Survival Games sind ein exzellenter Ausgangspunkt für alle, die sich auf spannende Abenteuer in unbekannten Universen begeben möchten. Dabei könnt ihr mit aufregenden Herausforderungen, packenden Geschichten und beeindruckenden Welten rechnen, die nur darauf warten, von mutigen Entdeckern erforscht zu werden.

