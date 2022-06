SEGA und Creative Assembly bringen Hyenas für PC und Konsolen

SEGA Europe Ltd. hat nun HYENAS angekündigt, einen ambitionierten Multiplattform-Herausforderer im Shooter-Genre vom Entwicklerstudio Creative Assembly.

HYENAS ist ein draufgängerischer Einstieg in das kompetitivste Genre im Gaming und wird von dem Wunsch angetrieben, das Spiel frühzeitig in die Hände seiner wichtigsten Kritiker zu geben. Ab sofort sind die Anmeldungen für den geschlossenen Alpha-Test für PC möglich.

In HYENAS ist die Welt am Ende … buchstäblich. Die Milliardäre haben es zum Mars geschafft und die Erde und ihre Steuernachzahlungen weit hinter sich gelassen. Die Anti-Schwerkraft-Technologie, die ihre Reise möglich machte, hat unseren Planeten zerstört und uns in einem schwebenden Slum namens „Perineum“ zurückgelassen … Das Einzige, was die Reichen noch interessiert, sind seltene Waren – Popkultur-Artikel aus dem Leben, das wir zurückgelassen haben, die sie aus den Trümmern plündern, um ihre Villen auf dem Mars einzurichten.

Es ist an der Zeit, zurückzustehlen, was uns gehört. Riesige Raumschiff-Einkaufszentren, bekannt als Plünderschiffe, sind vollgestopft mit nostalgischer Beute, die aus den Überresten der Erde gestohlen wurde. Außerdem stecken sie voller angeheuerter Schläger, Alarmsystemen und bewaffneter Drohnen, die sich nur die Hyperreichen leisten können. Stelle aus einer bunt zusammengewürfelten Truppe von einzigartig geschickten und bewaffneten kriminellen Außenseitern deine Hyänen-Crew zusammen, um in die Plünderschiffe reinzukommen, die Beute zu holen und wieder zu verschwinden.

Das ist Weltraumpiraterie, wie du sie noch nie gesehen hast! Dein Team aus drei Personen kämpft gegen vier andere Crews, um die heißeste Beute zu machen und die Flucht zu ergreifen. Du brauchst sowohl Waffen als auch List. Jedes Plünderschiff ist ein Sandkasten mit ineinandergreifenden Systemen und bietet endlose Möglichkeiten für clevere Teams, um die Umgebung, Sicherheitsnetzwerke, angeheuerte Schläger und konkurrierende Crews auszunutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Und wenn es dann losgeht, vereinen sich rasend schnelle Bewegungen und tödliche Kämpfe in gefährlichen und oftmals umschaltbaren Anti-Schwerkraft-Zonen, die dir dramatische Möglichkeiten bieten, deine Umgebung zu meistern, um andere Crews in die Falle zu locken und zu eliminieren.

Ein mutiges neues Projekt von einem mehrfach ausgezeichneten Studio, das mit Shootern das machen will, was es mit Alien: Isolation mit dem Horror-Genre gemacht hat. Dazu wird es sicher bald mehr Details geben, jedoch wurden einige Features bereits ausgeschlossen: HYENAS wird keine Pay-to-Win-Mechanik enthalten. Dafür werden Panini-Stickeralben, ein SEGA Mega Drive und PEZ-Spender dabei sein!

HYENAS erscheint 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 und PC. Für weitere Informationen über HYENAS kannst du den Fortschritt des Spiels unter playhyenas.com oder via @PlayHyenas auf Facebook, Twitter und Instagram verfolgen.