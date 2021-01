Shadow Arena erhält umfangreiche Überarbeitung

Kooperatives Spiel und Teamstrategie

Das Entwicklerteam war der Meinung, dass es einfacher war, das Gameplay des individuellen Kombo-Kampfes in etwas umzukehren, das sich auf kooperative Spiele und die Teamstrategie konzentriert. So wurden auch die Helden selbst überarbeitet, wodurch jeder Charakter nun einen deutlicheren Fokus auf seine jeweiligen Fähigkeiten hat und klar in Rollen aufgeteilt ist, die ein erfolgreiches Shadow Arena-Team benötigt. Die Helden haben immer noch gemeinsame Tech-Skills, sind aber nun klarer in Verteidigungs-, Angriffs- und Unterstützungsklassen unterteilt.

Brawler: Besitzt viel Leben oder defensive Fähigkeiten. Er nutzt starke Massenkontrolle und stürmt mit Fähigkeiten ins Gefecht, um den Kampf anzuführen.

Besitzt viel Leben oder defensive Fähigkeiten. Er nutzt starke Massenkontrolle und stürmt mit Fähigkeiten ins Gefecht, um den Kampf anzuführen. Dealer: Nutzt seine Fähigkeiten zum Angriff und überwältigt Gegner mit starken, schnellen Attacken.

Nutzt seine Fähigkeiten zum Angriff und überwältigt Gegner mit starken, schnellen Attacken. Support: Schützt oder heilt das eigene Team.

Eingängige neue Elemente

Das Entwicklerteam von Shadow Arena hat neue Elemente hinzugefügt, die das Spiel weiter vereinfachen. Die neuen Moves Matchlock und Hand of Healing wurden den Schwarzgeistfähigkeiten hinzugefügt. Ein neuer Shop erlaubt es Spielern, Items mit Münzen zu kaufen, die Monster auf dem Schlachtfeld fallen lassen. Dort können sie abhängig von der Strategie und den Helden des Teams die Fähigkeiten weiter verbessern, indem sie die passenden Gegenstände kaufen. Im Bildschirm mit den Spielergebnissen wurde eine neue Funktion hinzugefügt, die den Teams dabei hilft, ihre nächste Strategie festzulegen. Sie können ab sofort überprüfen, welche Gegenstände andere Spieler mit bestimmten Helden kombiniert haben und wie viel Schaden sie dadurch verursacht haben.