Shadow Gambit: The Cursed Crew im Test

Durch Zeit und Raum.. aber immer strategisch

Die Jungs und Mädels von Mimimi Games sind (Stealth) Strategie Spielern inzwischen ein Begriff. Haben Sie mit Shadow Tactics die Ninjas in Japan losgelassen und in Desperados III einen Trupp eben jener Desperados in den wilden Westen geschickt, sind nun die Piraten an der Reihe. Jedoch nicht nur irgendwelche Piraten, sondern noch dazu Untote – wenig verwunderlich, dass die Inquisition hierüber nicht erfreut ist. In Shadow Gambit – the Cursed Crew gilt es also der Piratenkapitänin Afia Manicato zu helfen, ihre ehemaligen Crew Mitglieder mittels der geheimnisvollen Schwarzen Perlen wieder zu beleben und auf dem Geisterschiff Red Marley zusammen zu führen. Je mehr dies gelingt, desto mehr Auswahl hat man um sie in den Kampf gegen die Inquisition der brennenden Jungfrau zu führen, alles – natürlich – auf der Suche nach einem Schatz. Und die Auswahl hat es in sich!

Johoho auf der Suche nach Geister Rum!

In der – sehr internationalen – Geistertruppe finden sich unter anderem die mysteriöse Suleidy, die sich eigentlich als Schiffsdoktor um die Besatzung kümmert.. doch haben Geister überhaupt Krankheiten? Um also nicht aus Langeweile nochmal zu sterben, geht sie mit in den Kampf und kann dort die Inquisitions Schergen manipulieren in andere Richtungen zu wandern oder Verstecke auf offenem Feld erzeugen. Der japanische Schiffskoch Toya von Iga wiederum, kann Charms auf den Boden oder Gegnern direkt platzieren und mittels Shadow Step jederzeit direkt dorthin teleportieren (was einen stylischen Kill jedes Gegners im Umfeld inkludiert).

Man sieht schon, der bisherige Realismus wurde ziemlich hinter sich gelassen, was dem Szenario aber durchaus entgegenkommt. Und auch wenn die Geister Crew relativ brutal mit den Inquisitoren verfährt, hat das Spiel doch jederzeit einen eher humorigen Anstrich.