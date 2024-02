Silent Hill: The Short Message im Test

Als treuer PlayStation-Nutzer habe auch ich mir die State of Play angesehen, in der Hoffnung etwas über die diesjährigen Highlights zu erfahren. Ob das jetzt alles toll war oder nicht, sei mal dahingestellt. Für mich persönlich am interessantesten waren wohl die neuen Bilder zu Silent Hill 2. Release Datum gab es zwar noch keines aber ein bisschen Gameplay ist auch was Feines. Mein Fan-Herz sprang allerdings an die Decke als ich hörte, dass ich gleich nach der State of Play mit Silent Hill: The Short Message ein komplettes Game bekommen soll, und zwar kostenlos. Ich also rein in den PlayStation Store, Download gestartet und Kopfhörer aufgesetzt. Los geht’s!