SMITE 2 wird bei den SMITE-Weltmeisterschaften enthüllt

Titan Forge Games, die Macher*innen von SMITE, haben SMITE 2 angekündigt, die nächste Generation ihres Third-Person-Action-MOBAs.

Die Fortsetzung wurde von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und soll ein Erlebnis der nächsten Generation bieten. SMITE 2 kann ab sofort auf Steam und Steam Deck, im Epic Games Store, auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf die Wunschliste gesetzt werden und vereint 10 Jahre Erfahrung in einem neuen Erlebnis.

SMITE 2 nimmt alles, was die Spieler*innen an SMITE lieben, und verpackt es in hochmoderne Grafik, Animationen und Gameplay. Mit einer verfeinerten Benutzer*innenoberfläche, aktualisiertem Audio, klareren Zaubereffekten und neuen physikbasierten Fertigkeiten für Götter wie Ymir wurde alles im Spiel verbessert. Der Wechsel zu einer neuen Backend-Technologie bringt auch modernstes Cross-Play, eine Überarbeitung der Ranglisten, die neue Ränge und Strukturen enthält, sowie ein verbessertes Matchmaking.

Neulinge und Veteran*innen werden neue Götterpantheons, Ausrüstungsverbesserungen, Gameplay-Änderungen und überarbeitete Relikt- und Gegenstandssysteme für eine tiefere Strategie und einen wirkungsvolleren Kampf entdecken. Neben einem Sichtkontrollplatz und neuen dynamischen Kartenzielen führt SMITE 2 zwei Kraftquellen ein – Stärke und Intelligenz -, um die Fertigkeiten jedes Gottes zu diversifizieren und nuanciertere und abwechslungsreichere Spielstile zu bieten. Der neu gestaltete Item-Store vereinfacht die Erstellung von Gegenständen und verbessert die Lernkurve neuer Spieler*innen.

Um 40 Millionen SMITE-Spieler*innen zu ehren, wurde ein göttliches Vermächtnisprogramm eingeführt. Es belohnt die Spieler*innen für ihre Zeit und ihre Leistungen in den 10 Jahren von SMITE 1 und honoriert die Ausgaben der Spieler*innen. Jeder Edelstein, den Spieler*innen zuvor ausgegeben haben, wird in SMITE 2 in Legacy-Edelsteine umgewandelt, die für neue Käufe ausgegeben werden können. Das Divine Legacy-Programm wird 11 einzigartige Skins, Abzeichen, Gold Mastery-Stufen und generationsübergreifende Skins bieten, die in beiden Spielen funktionieren. Ab 2024 werden alle neuen, mit Edelsteinen erwerbbaren Skins in SMITE generationsübergreifend sein.

Titan Forge Games hat sich verpflichtet, SMITE 1 und SMITE 2 gleichzeitig zu unterstützen, wobei die SMITE 1-Server auch nach dem Start des Nachfolgers aktiv bleiben. Die Spieler*innen können ihre Reise im Originalspiel fortsetzen und gleichzeitig die neuen Horizonte von SMITE 2 erkunden.

Spieler*innen können sich SMITE 2 ab sofort auf Steam, PlayStation 5, Xbox und Epic auf ihre Wunschliste setzen und sich unter SMITE2.com oder Steam Playtest für den Zugang zum Alpha-Test registrieren. Weitere Informationen zu SMITE 2 sind auf der offiziellen Website zu finden.