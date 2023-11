Sniper Elite VR: Winter Warrior – Neuer Trailer zeigt immersives Gunplay

Rebellion hat heute einen neuen Trailer für Sniper Elite VR: Winter Warrior veröffentlicht. Darin werden die wichtigsten Features und Spielmodi des Titels vorgestellt.

Sniper Elite VR: Winter Warrior ist ab Donnerstag, den 30. November für Meta Quest 2, 3 und Pro im Meta Quest Store für 14,99 EUR erhältlich.

Der neue Trailer bietet den Fans einen Einblick in die wichtigsten Gameplay-Mechaniken von Sniper Elite VR: Winter Warrior. Das immersive Gunplay ermöglicht es Spieler:innen, das Gewehr mit beiden Händen so zu führen, wie sie wollen. Zudem können zwei Waffen gleichzeitig geführt werden – eine in jeder Hand. Im Trailer werden auch die beiden neuen Spielmodi von Sniper Elite VR Winter Warrior vorgestellt: Sniper Hunt und Last Stand.

In Sniper Elite VR: Winter Warrior, das in Zusammenarbeit mit Just Add Water entwickelt wurde, schlüpfen Spieler:innen in die Rolle des Partisanen, einem ehemaligen italienischen Widerstandssoldaten, der seine Erinnerungen an die Vertreibung der Nazis aus seinem Heimatland noch einmal durchlebt. Das Spiel bietet eine vollständige Story-Kampagne, in der Spieler:innen „Wunderwaffen“ der Nazis aufdecken, die zusammen mit den Hintermännern vernichtet werden müssen.