Sony DualSense Edge Wireless-Controller im Test

Funktionalität und Spieletauglichkeit

Mit den dreistufigen Reglern auf der Rückseite können wir den Druck der L2/R2 Tasten einstellen. Von Standard bis gar nicht mehr vorhanden ist dabei alles möglich. Die Rücktasten gibt es in den Formen „halbrund“ und „Hebel“. Beide sind aus Metall und fühlen sich somit sehr hochwertig an. Durch die Magnethalterung sind sie obendrein sehr einfach zu tauschen. Diese zusätzlichen Tasten sind eben genau das, ihr könnt sie frei belegen, wie auch alle anderen Tasten und habt noch mehr Möglichkeiten. Ich habe sie z. B. als Ersatz für die L2/R2 Tasten genommen und kann so schneller zielen und feuern. Wie bei einer PC-Maus ist jetzt nur noch ein Klick nötig, statt dem längeren Weg den es braucht die Trigger durchzudrücken. Wieso ich so selbstverständlich über Shooter spreche? Ganz klar, weil der DualSense Edge hier seine Stärken richtig ausspielen kann.

Ein kleiner Indietitel bietet oft gar nicht die Anzahl an Funktionen als dass wir uns da Gedanken über die Tastenbelegung machen müssten. Aber waren da nicht noch FN-Tasten oder so? Genau! Die FN-Tasten direkt unter den Sticks funktionieren quasi wie die STRG-Taste bei einer Tastatur. Hält man sie gedrückt haben manche Tasten eine andere Funktion. Beispiel gefällig? Hält man die FN-Taste gedrückt kann man mit dem Steuerkreuz die Ingame Lautstärke oder die des Sprachchats ändern. Richtig praktisch, wenn mal einer der Mitspieler:innen einen Gefühlsausbruch bekommt und ihr schnell mal leiser stellen wollt.

Zudem könnt ihr mit den Reaktionsstärken der Sticks und Tasten experimentieren und das viel genauer als es bei den Menüs der Games selbst der Fall ist. Sollen eure Sticks schnell reagieren oder eher langsam? Wie fest soll der Druckpunkt der Trigger sein? Ihr könnt alles bequem und peinlich genau einstellen. Die leicht verständlichen Menüs erlauben es auch Gamer:Innen, die sich sonst nicht mit Technik beschäftigen, sich ihren Controller sehr individuell zu personalisieren.

Eure neu gefundene Tastenbelegung könnt ihr dann in mehreren Profilen abspeichern und müsst so nicht immer wieder alles neu einstellen solltet ihr mal das Genre wechseln oder den Controller an wen anderen verborgen.