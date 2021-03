Spacebase Startopia bis Release um 10% billiger

Aliens als Untermieter



In Spacebase Startopia – über welches wir bereits im Rahmen des letztjährigen GamingUp E3 Showcase berichtet haben – versuchen wir uns als Manager einer Weltraumbasis, die von den unterschiedlichsten Alien-Völkern bewohnt wird. Der Haken an diesem melting pot extraterrestrischer Kulturen besteht darin, dass diese Vielzahl an Aliens uns mit ebenso vielen spezifischen Bedürfnissen konfrontieren. Sowohl der Erfolg unserer Weltraumbasis als auch unser guter Ruf als Manager derselben stehen und fallen damit, ob wir es schaffen die verschiedenen Bedürfnisse unserer Bewohner in Einklang zu bringen. Neben dem Bedürfnismanagement, Weltraumgefechten und wahlweise kooperativen oder auch kompetitiven Multiplayermatches ist VAL, die schiffseigene KI, ein zentrales Highlight des Spiels.