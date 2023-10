Spannende Indie-Games für den Herbstbeginn

Combat Mission Fortress Italy

Mit Combat Mission Fortress Italy hat Slitherine nun das letzte der ursprünglich von Battlefront herausgebrachten Combat Mission-Spiele auf Steam veröffentlicht. Combat Mission Fortress Italy ist ursprünglich schon im Jahr 2012 veröffentlicht worden, hat aber im Laufe der Jahre zumindest drei große Updates und außerdem zwei Erweiterungen (Gustav Line und Rome to Victory) erhalten. Die einzige (allerdings überaus willkommene) offensichtliche Verbesserung der Steam-Version gegenüber der alten Fassung ist das Management der Updates und Erweiterungen, was nun vollkommen automatisch über Steam erfolgt (und nicht mit diversen Patches und DLCs in unterschiedlichen Versionen und mit einem völlig verblödeten Seriennummernmanagement sowie Einschränkungen der erlaubten Installationen).

In Combat Mission Fortress Italy spielt ihr die Gefechte in Italien im zweiten Weltkrieg nach. Die Alliierten sind in Sizilien gelandet, um sich von dort nach Norden bis zum Deutschen Reich vorzukämpfen. Eigentlich hat man mit wenig Widerstand gerechnet, aber die Deutschen haben sich verbissen verteidigt. Nur unter hohen Verlusten konnte die deutsche Armee langsam nach Norden zurückgedrängt werden, Schlachten wie Monte Cassino oder die Landung in Anzio sind in die Geschichte eingegangen. Diese und unzählige andere Gefechte (vier große Kampagnen und 17 Einzelgefechte) könnt ihr nachspielen, wobei ihr das Kommando sowohl über deutsche und italienische Einheiten als auch alliierte Truppen übernehmen könnt. Auch ein Zweispielermodus ist vorhanden. Die Spezialität der Combat Mission-Reihe ist die Simulation jedes Details eines Feuergefechtes. Nicht nur jeder einzelne Soldat wird im Detail simuliert, auch die Umgebung, die Fahrzeuge und Kanonen, sogar die einzelnen Geschosse werden in Echtzeit berechnet. Die Grafik schaut für heutige Verhältnisse nicht mehr sonderlich attraktiv aus und die Steuerung ist nicht gerade selbsterklärend, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass sich ein Einarbeiten für Fans von realistischen Gefechtssimulationen absolut lohnt. So sehr ich mir ein modernes, gut aussehendes und einfacher zu steuerndes Spiel dieser Art wünschen würde, es gibt bis heute keine ernsthafte Konkurrenz am Markt. Graviteam Tactics: Operation Star (2012) kommt wohl noch am ehesten in die Nähe, aber das ja sogar noch sperriger zu spielen als die Combat Mission Spiele. Für Fans realistischer Gefechtssimulationen ist und bleibt Combat Mission Fortress Italy ein absolutes Pflichtspiel.