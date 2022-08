Spiele 2022/2023: Welche interessanten Videogames erwarten uns?

Wenn ihr euch schon Gedanken macht welche Spieleknaller noch diesen Herbst 2022, oder auch in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen sollen, dann haben wir ein paar Tipps für euch. Die Spielebranche boomt und ständig werden neue Titel in den Releaselisten aufgenommen.

Die Glücksspielindustrie ist heute ein weiterer Ableger des Videospiels geworden. Diejenigen, die gerne in einem Online-Casino spielen, wissen, wie aufregend der Spielprozess sein kann. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, kann ecasinos.at besuchen. Diese Ressource bietet eine exzellente Auswahl der besten Online-Spielotheken in Österreich für jeden Geschmack.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 2023

Dieses Game könnte Jahr 2023 überraschen. Die Entwickler von GSC Game World schaffen in dieser Fortsetzung der beliebten Shooter-Serie für die Spieler:innen eine Sperrzone, die nach Stalkern ruft, die bereit sind, sich auf eine nichtlineare Reise durch eine finstere offene Welt in eine osteuropäische postapokalyptischen Umgebung zu begeben.

S.T.A.L.K.E.R. 2 setzt dabei auf modernste Motion-Capture- und Photogrammetrie-Technologie, um unvergleichliche Grafiken und ein immersives Spielerlebnis zu bieten. Ein fortschrittliches AI-System ermöglicht es dem Stalker, einen taktischen Ansatz gegen zahlreiche Feinde anzuwenden, der selbst die fortgeschrittensten Spieler:innen herausfordern soll und in Atem hält. Das Lebenssimulationssystem A-Life 2.0 wird eine zusammenhängende Umgebung schaffen, in der die Aktionen des Spielers sogar die Welt der Zone beeinflussen können.

Final Fantasy XVI, 2023



Final Fantasy XVI, also Teil 16 der äußerst beliebten Rollenspiel-Spielserie von Square Enix, verspricht noch fortschrittlichere mittelalterliche Fantasy-Kunst, fesselndes Geschichtenerzählen und beste englische Synchronsprecher.

Es wird das erste Spiel sein, das eine mittelalterliche Fantasy-Welt dieser Größenordnung auf die PlayStation 5 zaubert. Daher entschieden sich die Entwickler, sich auf die Kulissen des mittelalterlichen Europas zu konzentrieren und diese mit ihrer eigenen Fantasie zu kombinieren. Was daraus wird, sieht man (hoffentlich) im Sommer 2023.

Overwatch 2, 2022



Overwatch 2 ist ein teambasierter Ego-Shooter, der von Blizzard Entertainment entwickelt und veröffentlicht wird. Das Spiel ist eine Fortsetzung des Helden-Shooters Overwatch aus dem Jahr 2016 und soll noch im Herbst 2022 erscheinen.

Der Entwickler bietet Benutzern eine gemeinsame Umgebung für die PvP-Modi vom ersten Spiel an und führt gleichzeitig dauerhafte Koop-Modi ein. Wenn ihr ein Overwatch-Match beginnt, müsst ihr zuerst einen Helden auswählen. Ihr könnt aus vielen versch. Helden wählen, alle haben ihre Stärken und Schwächen und vor allem besonderen Waffen und Fähigkeiten. In Overwatch 2 kämpfen die Spieler:innen an den verschiedensten Orten auf der ganzen Welt. Vom Technologiewunder Busan bis hin zu den verschneiten Pfaden von Nepal – auf jeder Karte gibt es interessante Ziele, Geheimnisse und Strategien zu entdecken.

Die zweite Saison wird später dann auch einige Neuerungen enthalten:

Neuer Panzerheld Junker Queen

Sammlung einzigartiger Skins

Hybridkarte Rio

Blizzard plant außerdem, die Geschichte mit der Veröffentlichung eines neuen PvE-Erlebnisses im Jahr 2023 fortzusetzen, ebenfalls mit neuen Helden, Karten und Spielmodi.

PAYDAY 3, 2023

Für diejenigen, die nicht nur Videospiele spielen, sondern auch nicht abgeneigt sind, an Spielautomaten zu zocken, gibt es nächstes Jahr die Möglichkeit, sich den Shooter PAYDAY 3 zu gönnen.

Dieser actionreiche Ego-Shooter, gemischt mit Casino-Action von Overkill Software konnte bisher viele Fans für sich gewinnen und die Vorfreude auf den dritten Teil ist groß. Das Thema Spielotheken in Videospielen erfreut sich übrigens seit langem großer Beliebtheit bei Gamern.

Die Handlung des dritten Teils der Spielserie findet in New York statt. Die Ereignisse werden ein paar Jahre nach PAYDAY 2 stattfinden. Das Ganster-Quartett bestehnd aus Dallas, Hoxton, Chains und Wolf, will mit neuen Gadgets und Möglichkeiten zum schnellen Geld im „Big Apple“ kommen. Umgesetzt werden soll der Shooter mit der Unreal-Engine 4, evtl. sogar mit der neuen Version 5. Wir dürfen uns also auf eine tolle grafische Kulisse und viel Action freuen.

Die nächste Videospielsaison wird ereignisreich

Generell dürfen wir uns in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 und Anfang 2023 wieder auf viele neue und tolle Spiele freuen. Neben den oben genannten Games stehen noch viele weitere Kracher in den Startlöchern, wie etwa das Sci-Fiction Abenteuer Starfield oder das Action-Rollenspiel Diablo 4. Uns Gamern wird also nicht so schnell langweilig werden.