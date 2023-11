Star Ocean: The Second Story R im Test

Story

Wer das Original damals gezockt hat, weiß genau worum es bei Star Ocean: The Second Story R geht, für alle anderen hier eine kurze Einführung. Wir starten wie so oft mit der Wahl unseres Charakters. Claude oder Rena, wer darf es sein? Im ersten Moment mag die Wahl keinen großen Unterschied machen, aber sie entscheidet, wen ihr später für eure Party rekrutieren könnt und wen nicht. Ich habe mich kurzerhand für Claude C. Kenny entschieden. Claude ist Leutnant in der Pangalaktischen Föderation und Sohn des großen Helden Ronyx J. Kenny. Tut aber erst mal gar nichts zur Sache, denn kaum beginnt die Geschichte, stranden wir auch schon auf einem anderen Planeten. Hier weiß ohnehin keiner wer wir sind oder woher wir kommen. Schnell merken wir aber, dass dieser Planet technisch nicht so fortschrittlich ist wie die Erde. Unsere Laserkanone wird als göttliches Lichtschwert bezeichnet und man hält uns für einen legendären Helden der gekommen ist, um die Bewohner von Expel zu retten. Sind wir dieser lang erwartete Held oder nicht? Wer weiß. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Dorfes Arlia und dem ein oder anderen Kampf, treten wir unsere Reise an, auf der wir von Rena begleitet werden.