Star Wars Outlaws angespielt

Nix ist wichtiger als Nix im Spiel

Unsere ersten Begegnungen in Star Wars Outlaws hatten wir auf dem Planeten Toshara, wo uns nach der Landung gleich mal einige Banditen mit Lasersalven begrüßten. Wir suchen sofort Deckung auf und antworten mit den Salven unseres Blasters. Key ist nämlich alles andere als eine Supersoldatin und so ist ein Vorgehen ala Rambo eher hinderlich. Nach dieser wenig freundlichen Begrüßung dürfen wir auch schon mit unserem coolen Speeder in Richtung der Stadt Mirogana düsen um den Syndikatsboss Gorak zu treffen.

Allerdings sollte man in dem Stadtgewusel möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen, überall kontrollieren Sturmtruppen das Gebiet. Die weiteren Aufgaben erfordern dann diverse Schleichansätze und ein Vorgehen wie in Assassins Creed, also an Wachen heranschleichen um diese zu erledigen, Schlösser knacken und wichtige Artefakte stehlen. Wobei der Mechanismus zum Öffnen von Schlössern ein nerviges Minispiel mit dem Erkennen von Tonsequenzen war, während das Hacken von Computern mittels kleinem „mastermind“-Spiel wieder sehr spaßig war. In manchen Missionen muß dies alles möglichst unauffällig geschehen ohne Alarm auszulösen, sonst muss die Missionen gleich nochmals von vorne begonnen werden. Das war dann zeitweilig doch eher nervig und ich hätte lieber versucht mir den Weg freizuschießen, als alles wieder von vorne zu beginnen, die selben Wachen auszuschalten um kurz vor Ende der Missionen wieder erwischt zu werden.

Um hier möglichst unauffällig ans Ziel zu kommen ist Nix eine wertvolle Hilfe, so kann er auf Befehl Wachen ablenken, angreifen, Türen öffnen oder Alarme wieder deaktivieren. Neben den Schleichpassagen und etwas chaotischen Feuergefechten gibt es auch die eine oder andere Kletterpassage und diverse Rätsel zu lösen. Das kennen wir schon aus anderen Titeln von Ubisoft, genauso wie das Sammeln von Ressourcen um Waffen und Ausrüstung verbessern zu können. Unseren Blaster konnten wir z.B. während der Anspielsession um ein weiteres Modul ergänzen, welches wiederum mehr Möglichkeiten im Kampf bietet.