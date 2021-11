Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith Releasetermin

Electronic Arts und Bioware haben gestern in einem Livestream des Entwicklerteams bekanntgegeben, dass Legacy of the Sith, die kommende Erweiterung von Star Wars: The Old Republic, am 14. Dezember erscheint.

Im Livestream wurden zudem einige Inhalte aus Legacy of the Sith vorgestellt, darunter neue Story-Inhalte, die den ultimativen Plan des abtrünnigen Sith Darth Malgus aufdecken, sowie Kampfstile, um die Optionen für Spieler:innen zu erweitern und diverse Verbesserungen an der Benutzerfreundlichkeit. Die Veröffentlichung von Legacy of the Sith markiert darüber hinaus den Beginn der Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag des Spiels, die sich über das gesamte nächste Jahr 2022 erstrecken werden.

Das Entwicklerteam von Star Wars: The Old Republic hat außerdem einen zusätzlichen Beitrag veröffentlicht, der die Features von Legacy of the Sith detailliert thematisiert.

Über Legacy of the Sith

Die neueste Erweiterung von Star Wars: The Old Republic setzt die umfassende und dynamische Geschichte von Star Wars fort und schickt Spieler:innen auf einen Feldzug zur Sicherung eines für ihre Gruppierung wichtigen Planeten, in dessen Verlauf sie den ultimativen Plan des abtrünnigen Sith-Lords Darth Malgus aufdecken. Neben neuen Story-Inhalten und herausfordernden Missionen, die mit Freund:innen und anderen Spielenden in Angriff genommen werden können, bietet die Erweiterung eine Reihe von Verbesserungen der Spielerfahrung, darunter das neue Kampfstile-Feature mit noch mehr Optionen, sowie diverse Upgrades an der Benutzerfreundlichkeit. Die Veröffentlichung von Legacy of the Sith leitet die Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag des Spiels ein, die das ganze Jahr 2022 über andauern werden. Im Rahmen dessen folgen neue Inhalte, Events, Updates und vieles mehr.

