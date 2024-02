State of Play mit Death Stranding 2, Rise of the Ronin und Stellar Blade

Die erste State of Play Ausgabe des Jahres fand gestern statt. In etwa 40 Minuten wurden einige der kommenden Highlights für PlayStation 5 und PS VR2 gezeigt.

Neben ausführlichen Gameplay-Eindrücken zu Rise of the Ronin und Stellar Blade wurde auch ein längerer Story-Trailer zu Death Stranding 2 On The Beach gezeigt, das 2025 erscheinen wird. Alle drei Spiele werden exklusiv für PS5 erscheinen.

Rise of the Ronin ist ein neues Open-World-Action-Rollenspiel von Team Ninja. Im Trailer gab es neue Einblicke in die Kämpfe, die Fortbewegung und das Setting im Japan des 19. Jahrhunderts zu sehen. Rise of the Ronin erscheint am 22. März.

Stellar Blade vom koreanischen Entwickler Shift Up erzählt die Geschichte der Kriegerin EVE, die von einer Weltraumkolonie auf die postapokalyptische Erde hinabsteigt, um die rätselhaften Naytibas zu besiegen. Der Trailer gewährt umfangreiche Einblicke ins Spiel. Stellar Blade wird ab dem 26. April erhältlich sein.

Für die PlayStation VR2 wurden Metro Awakening und Legendary Tales bekannt gegeben.

Die weiteren Ankündigungen in der Übersicht:

Helldivers 2 (PS5/PC, Arrowhead Game Studios): “Meldung zum Dienst”-Trailer. Der Koop-Shooter erscheint bereits am 8. Februar.

Judas (PS5, Ghost Story Games): Gameplay-Trailer zum neuen Spiel der BioShock-Macher.

Silent Hill: The Short Message (PS5, Konami): Das Horrorspiel ist ab sofort kostenlos für PS5 erhältlich.

Silent Hill 2 (PS5, Konami): Neues Gameplay zum lang erwarteten Remake.

Sonic X Shadow Generations (PS5/PS4, Sega): Ankündigungstrailer zum Remaster.

Zenless Zone Zero (PS5, Hoyoverse): Neuer Trailer zum Urban-Fantasy-RPG.

FOAMSTARS (PS5/PS4, Toylogic): Der Schaumparty-Shooter ist ab sofort bei PS Plus erhältlich.

Dave the Diver (PS5/PS4, Mintrocket): Das beliebte Spiel kommt im April auf PlayStation-Konsolen.

V Rising (PS5, Stunlock Studios): Ankündigungstrailer zum Action-RPG.

Dragon’s Dogma 2 (PS5, Capcom): Neuer Trailer zum Nachfolger des beliebten Rollenspiels.

Until Dawn (PS5/PC, Ballistic Moon): Das Horrorspiel wird für PS5 & PC neu aufgelegt.

Weitere Informationen und eine Zusammenfassung aller Ankündigungen bietet der PlayStation.Blog.