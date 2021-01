Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – Neues aus Olivingen

Marvelous Europe Ltd. gibt neue Details zur Farm- und Lebenssimulation Story of Seasons: Pioneers of Olive Town bekannt, die am 26. März 2021 exklusiv für Nintendo Switch erscheint. Spieler haben im neuesten Ableger der beliebten Story of Seasons-Reihe die Möglichkeit, ihren Charakter sowie ihre Farm selbst zu gestalten und ihrem ländlichen Leben somit eine noch persönlichere Note zu verleihen.

Der brandneue Teil der Story of Seasons-Serie schlägt Wurzeln auf Nintendo Switch. Der neue Ableger der Farm-/Lebenssimulationsreihe soll den Spielern mehr Freiheit als je zuvor bieten. Mithilfe ihres Pioniergeistes gestalten sie die ungezähmte Wildnis von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, entdecken neue Tiere sowie Erträge und helfen ihnen, auf ihrer Farm zu gedeihen. Spieler können jeden Zentimeter ihres neuen Hofs individualisieren, um völlig neue Heiratskandidaten aus Olivingen zu beeindrucken – einem aufstrebenden touristischen Hotspot, der zusammen mit der Farm der Spieler wächst und gedeiht.