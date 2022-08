Stray im Test

Ein Jahr später können wir endlich in das Fell des kleinen rothaarigen Hauptcharakters schlüpfen. Ich hab mich in die dystopische Neonwelt gewagt und verrate euch hier wie gut es sich anfühlt eine Katze zu sein.

Was macht eines der beliebtesten Haustiere des Menschen, wenn keine Menschen mehr auf der Erde sind?Ganz klar! Das Gleiche wie sonst auch. Rumliegen, das Fell säubern und mit anderen Katzen spielen. Es sei denn man wird von seinem Clan getrennt und landet in einer düsteren Welt ohne Tageslicht. Genau das passiert uns in Stray!

Cats & Robots

In dem neuen Titel von BlueTwelve verkörpern wir eine streunende Katze die nur zurück zu ihrer Familie will. Klingt leichter als es tatsächlich ist. Wir finden uns in einer Cyberpunk-Stadt wieder, welche an die ehemalige Stadt Kowloon Wall City in Hongkong angelehnt ist. So futuristisch wie die Stadt selbst wirken auch deren Bewohner. Menschen gibt es hier nicht mehr. Stattdessen haben Roboter deren Plätze eingenommen und ihr Verhalten wirkt sehr menschlich. Sie tragen Kleidung, betreiben Restaurants und Clubs und wohnen in schön dekorierten Apartments. Doch wo sind all die Menschen hin? Was genau mit den „Weichen“ (so nennen die Roboter die Menschen) passiert ist, weiß hier, nämlich niemand so genau. In der Stadt gibt es nur wenige Hinweise wie das Leben der Menschen früher war und außerhalb der Stadt wimmelt es von sogenannten „Zurks“. Das sind kleine, nacktmullähnliche Tierchen die in Gruppen auftauchen und alles fressen, dass ihnen zu nahe kommt, Roboter oder Katze.

Um nach Hause zu kommen, müssen wir allerdings hinter die Mauern der Stadt. Damit wir unser Abenteuer aber nicht alleine erleben müssen begleitet uns eine kleine Drohne namens B12. Sie dient uns als Taschenlampe, Inventarbox und vor allem als Übersetzer. Eine direkte Kommunikation zwischen den Robotern und uns ist nämlich nicht möglich. Später im Spiel verpassen wir B12 noch eine UV-Lampe die wir als Waffe gegen die Zurks verwenden können. Nach und nach erfahren wir was mit den Menschen und der Stadt passiert ist. Das müsst ihr aber selbst rausfinden.