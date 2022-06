SureFire präsentiert vier neue Keyboards

SureFire präsentiert vier neue Gaming Keyboards. Damit erweitert die spezialisierte Gaming-Marke der Verbatim GmbH ihr Portfolio.

Im Angebot steht nun eine Auswahl an Formfaktoren in voller Größe und in 60 Prozent, Membran- und mechanischen Tasten, sowie programmierbare Multimode-RGB-Akzentbeleuchtung. Durch dieses Spektrum an Tastaturen gelingt es SureFire, eine große Bandbreite an Budgets und Spielstilen zu bedienen.

Die SureFire KingPin M1 verzichtet auf den Nummernblock, die F-Tastenreihe und die Richtungscursor. Die dadurch auf 60 Prozent Größe komprimierte mechanische Gaming-Tastatur eignet sich damit ideal für minimalistische Setups mit wenig Platz auf dem Schreibtisch oder für Events, LAN-Partys und Turniere. Die schnellen roten mechanischen Tasten haben einen geringen Federwiderstand und sind samtig glatt. Mit 100 Prozent Anti-Ghosting und einer RGB-Akzentbeleuchtung mit einer Vielzahl von Farboptionen ist die SureFire KingPin M1 eine Tastatur für Performance-Gamer. Die RGB-Beleuchtung kann manuell über die Tastatur eingestellt oder mit der mitgelieferten Software angepasst werden. Diese ermöglicht es den Spielern außerdem, Funktionen für jede Taste festzulegen, Makros zu erstellen und zu verwalten sowie für ein besseres Gameplay auch Tasten zu deaktivieren.

Die SureFire KingPin M2 ist eine mechanische Tastatur in voller Größe. Für ein robustes Design sorgt eine Frontpanel aus Metall im Industry Look. Die roten linearen mechanischen Schalter bieten schnelle Reaktionszeiten von einer Millisekunde und einen leichten Federwiderstand. Die Tasten lassen sich mühelos und geschmeidig drücken. Durch fünfzig Millionen garantierte Anschläge halten die Tasten ein Leben lang. Die fünf RGB-Beleuchtungsmodi können direkt an der Tastatur oder mit der mitgelieferten Software individuell angepasst werden. Alle Tasten sind Anti-Ghosting-optimiert, inklusive der zwölf Multimedia-Funktionstasten. Dank der Software lassen sich für jede Funktionstaste spezielle Aufgaben festlegen, Makros erstellen und verwalten sowie weitere Einstellungen vornehmen. Das Keyboard lässt sich dementsprechend nach Wunsch konfigurieren.

Die KingPin X1 ist eine auf 60 Prozent Größe komprimierte Gaming-Membrantastatur, die alle Funktionen einer normalgroßen Tastatur in einem kompakten Formfaktor bietet. Die multioptionale RGB-Akzentbeleuchtung verfügt über acht statische Farben und drei aktive Beleuchtungsmodi und eignet sich für Gamer, die minimalistische oder kleinere Setups bevorzugen.

Die KingPin X2 verfügt über attraktive freiliegende LEDs für eine hellere RGB-Akzentbeleuchtung und einen stabilen Metallrahmen. Diese Tastatur in voller Größe bietet 25 Anti-Ghosting-Tasten und zwölf Multimedia-Funktionstasten, mit denen schnell und einfach Musik, Lautstärke und Beleuchtung gesteuert und auch Mails oder der Browser geöffnet werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Alle SureFire KingPin Keyboards werden über ein 1,8 m langes, geflochtenes Kabel mit einem USB-Typ-A-Anschluss angeschlossen und haben eine Zwei-Jahres-Garantie. Sie sind ab sofort bei autorisierten europäischen Händlern erhältlich.

Weitere speziell für den Gaming-Bereich entwickelte SureFire Produkte umfassen u.a. externe SSDs und HDDs, Headsets, Mäuse, Mauspads und Lautsprecher.

Mehr Informationen dazu findet ihr unter: https://www.surefire-gaming.com

Technische Details