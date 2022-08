SWC 2022: E-Sport-Turnier von Summoners War startet in die Vorrunde

Nach einem Jahr kehrt die Summoners War: World Arena Championship 2022 (SWC 2022) nach Europa zurück, das weltweit ausgerichtete E-Sport-Event zum Free-to-Play-Mobile-Game Summoners War: Sky Arena.

Der erste Schritt sind die EU-Vorentscheidungen am 6., 7. und 13. August von 14:00 bis 19:00 Uhr. Die 16 besten Spieler Europas treten gegeneinander an, um einen der acht Plätze für den Europa Cup zu ergattern, der am 17. September in Berlin stattfindet.

Die Spiele der Vorrunde können im Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal zu Summoners War E-Sport und Twitch-Kanal des deutschen Streamers und Caster des Events xnightx96 verfolgt werden.

Nach zwei Jahren findet die SWC 2022 erstmals wieder offline statt und teilt sich wieder in zunächst drei Regionalcups auf – mit drei großen Zielen: dem Europa Cup in Berlin (am 17. September), dem Amerika Cup in New York (am 8. Oktober) und dem Asia-Pazifik-Cup in Bangkok (am 22. Oktober). Aus jedem Cup erhalten jeweils zwei Spieler*innen Einzug ins Weltfinale der SWC 2022 in Seoul (am 12. November) und ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar.

Auch in diesem Jahr haben sich viele bekannte Teilnehmer für die Vorrunde qualifiziert, um ihre Herrschaft zu verlängern. Chene ist wieder dabei, um seine Qualifikationssträhne fortzusetzen, da er keine einzige SWC bisher verpasst hat. Pinkroid qualifizierte sich überzeugend mit einem ersten Platz in der Weltrangliste, nachdem er letztes Jahr das Weltfinale erreichte. Ismoo, der europäische Finalist, hat sich bereits zum dritten Mal qualifiziert. Dieses Jahr gibt es zudem wieder einige neue Gesichter, die versuchen werden, die langjährig erfolgreichen Spieler:innen zu entthronen und selbst an die Spitze zu steigen.

Weitere Informationen zu Summoners War und der SWC 2022 stehen auf der offiziellen Website bereit.