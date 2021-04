Swords of Legends Online – Die Klassen des AAA-MMORPGs

Über Swords of Legends Online

Swords of Legends Online soll noch im Jahr 2021 erscheinen. Im Universum des Spiels, das stark von fernöstlicher Folklore beeinflusst ist, sind bereits viele Geschichten in Form von einer vielfach ausgezeichneten TV-Serie, mehreren Filmen, Romanen und einer Spielereihe angesiedelt – im Juli 2019 erschien mit dem MMORPG Gu Jian Qi Tan Online in China der jüngste Teil. Gameforge macht die faszinierende fernöstliche Welt voller Mythen und Legenden erstmals für Spieler in Europa und Nord- und Südamerika zugänglich. Swords of Legends Online wird für Windows-PCs über den offiziellen Gameforge-Client, den Epic Games Store und Steam verfügbar sein – mit deutschen, englischen und französischen Texten sowie englischen Voiceovers.

Die Geschichte von Swords of Legends Online

In Swords of Legends Online tauchen Spieler in eine fantastische Welt ein, in der seit Äonen ein epischer Kampf zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit tobt. Nur jene, deren Wille stark genug ist, können ihr volles Potenzial entfalten und die Kraft des legendären Schwertes erwecken, die in ihnen schlummert. Gemeinsam treten die mutigen Krieger dem Bösen entgegen, das die Welt zu verschlingen droht. Swords of Legends Online kombiniert eine wunderschöne und detailreiche Grafik mit einer spannenden Geschichte, die die Spieler lange beschäftigen wird. Auf ihren Abenteuern werden die Helden ihre Kampffertigkeiten verbessern, Allianzen schmieden, in finsteren Dungeons und auf der Oberwelt gefährliche Monster und herausfordernde Bosse besiegen und schließlich sogar gegen die Götter aufbegehren.