SYNCED: Vorregistrierungen ab heute möglich

Level Infinite und Entwickler NExT Studios haben heute bekannt gegeben, dass sich Spieler auf der ganzen Welt ab sofort für den futuristischen, kooperativen und kostenlosen Shooter SYNCED vorregistrieren können.

Das Spiel erscheint noch in diesem Sommer für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

SYNCEDs Vorab-Anmeldungsprogramm belohnt die Teilnahme von Spielern, sobald diese bestimmte Meilensteine erreicht haben.

SYNCED spielt in der nahen Zukunft unserer Welt, in der die Nanotechnologie das Rückgrat der Zivilisation geworden ist. Nach einer Katastrophe, die als Zusammenbruch bekannt ist, haben sich die Nanomaschinen gegen ihre Schöpfer gewendet. Sie verzehren Menschen, um sich zu vermehren und verwandeln sich in die tödlichen Nanos. In dieser Apokalypse schlüpfen Spieler in die Rolle eines Runner, eines mutigen Glücksritters, der den Meridian nach der wertvollen Nano-Energie-Substanz Nerva durchforstet.

SYNCED fügt dem Koop-Shooter-Genre eine innovative Variante hinzu, bei der sich die Runner nicht nur in Dreier-Teams zusammenschließen, sondern sich auch mit besiegten Prime Nanos synchronisieren und diese in Companion Nanos verwandeln können. Dies ist eine zusätzliche Ressource, die in den schnellen PvE- und PvP-Kämpfen des Spiels strategisch eingesetzt werden kann.

Außerdem fügt SYNCED Elemente aus klassischen Looter-Shootern hinzu, wobei die Runner in PvE- und PvP-Kämpfen Ressourcen erwerben können, um ihren Charakter auszubauen. Gleichzeitig schalten sie mächtigere Waffen und Mods frei, die ihrem Spielstil am besten entsprechen.

Weitere Informationen zu SYNCED sind auf der Webseite verfügbar.