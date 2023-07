TDU Connect zeigt erstes Gameplay zu Test Drive Unlimited Solar Crown

NACON und KT Racing zeigten im Rahmen der TDU Connect erstes Gameplay-Material aus Test Drive Unlimited Solar Crown.

Für den 24. Juli 2023 wurde außerdem eine dreitägige Closed Beta angekündigt. Um sich für die Closed Beta registrieren zu lassen, muss hier der TDU-Newsletter abonniert werden. Der Release des Spiels ist für das Jahr 2024 geplant.

Hochkarätige Gäste

Vivian Hughes, eine Vertreterin der geheimnisvollen Organisation „Radiant“, die hinter der „Solar Crown“ steht, begrüßte einige hochrangige Gäste zur TDU Connect. Neben Alain Jarniou, Creative Director bei KT Racing, Camille Courtier, Associate Producer und Guillaume Guinet, Lead Game Designer, waren auch einige Sim Racing-Content Creator vor Ort: BlackPanthaa, Alex VII und Alain Boston vom “Team VVV”. Die Gäste konnten eine exklusive Hands-On-Demo zu Test Drive Unlimited Solar Crown spielen. Darin wurden auch die sozialen Funktionen des Spiels hervorgehoben, die es ermöglichen, sich in der Spielwelt zu treffen, den integrierten Voice-Chat zu nutzen und gemeinsam an Missionen und Rennen teilzunehmen.

Eine große Tour

Während der Show erkundeten die Gäste die Vielfalt von Hongkong Island, die im Maßstab 1:1 nachgebaut wurde. Der virtuelle Rundgang über die Insel begann im Solar Hotel, das vom KT Racing Team entworfen wurde. Das Solar Hotel, das auf dem Gelände des Victoria Parks im Herzen der Causeway Bay errichtet wurde, ist ein 120 Stockwerke und 540 Meter hohes Gebäude mit einem futuristischen Design. Nach der Führung durch eine Suite setzte Alain Jarniou die Erkundungstour durch das Innere des Gebäudes mit einem Besuch der Hotellobby fort. Diese weitläufige Halle wurde als soziales Zentrum konzipiert und ist in erster Linie der Ort, an dem man sich im Spiel treffen, unterhalten und zusammenkommen kann. In dem großen, offenen Raum werden die Champions und alle verfügbaren Aktivitäten angezeigt. Zum sozialen Erlebnis in Test Drive Unlimited Solar Crown gehört auch das Steuern eines individuellen Avatars, sobald das Fahrzeug verlassen wird. Dieses Feature ist in geschlossenen Bereichen wie dem Solar Hotel verfügbar und bietet eine Vielzahl von Interaktions- und Spielmöglichkeiten.

Streets gegen Sharps

Die TDU Connect enthüllte auch andere wichtige Orte im Spiel: die Hauptquartiere der Streets und der Sharps. Sie befinden sich an unterschiedlichen Enden der Insel und spiegeln den Lebensstil der beiden Clans und ihre gegensätzlichen Ansichten über Luxus wider. Während die Streets sich für einen ehemaligen Nachtclub entschieden, dessen dunkles Ambiente durch Neonlichter unterstrichen wird, haben die Sharps das Restaurant eines Luxushotels revitalisiert, um diesem eine ruhige, für den Clan typische Atmosphäre zu verleihen.

Alle Gäste der TDU Connect nahmen mit ihrem jeweiligen Lieblingsclan an einem wilden Rennen teil, um als Erstes die Ziellinie zu überqueren und ihrem Clan Ruhm zu verschaffen.

In Test Drive Unlimited Solar Crown nehmen Racing-Fans in einer Nachbildung von Hongkong Island im Maßstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von der einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, „Sharp“ oder „Street“, kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und den Clan zu verteidigen.

Test Drive Unlimited Solar Crown behält die DNA der Serie bei und bietet dabei gleichzeitig eine moderne, aktualisierte Vision des Multiplayer-Rennspiels, um in das Leben einzutauchen, das mit Luxus, Wettbewerb und erstklassigen Fahrzeugen verbunden wird.

Test Drive Unlimited Solar Crown wird 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.