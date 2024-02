Tekken 8 im Test

… und etwas Neues

Mit der Arcade Quest versucht die Tekken-Reihe eine ganz spezielle, neue Offline-Variante einzuführen. Dabei schlüpft man in die Rolle eines Gamers, der sich in den Spielhallen der Welt vom Nobody zum Tekken-Meister hochkämpfen will. Dazu darf man sich zunächst einen eigenen Charakter erstellen, indem man Geschlecht, Aussehen, Kampfstil und andere Merkmale auswählt, die im Verlauf des Spieles aber auch individuell verändert werden können. Hat man die Gestaltung der Spielfigur abgeschlossen, dann geht es ab in die Spielhalle, in der bereits zahlreiche virtuelle Tekken-Freaks auf euch warten. Dort dürft ihr euch dann auch frei bewegen, mit anderen NPCs plaudern und sie zu einer Partie Tekken herausfordern. Indem ihr Kämpfe und Turniere gewinnt, klettert ihr die Rangleiter hoch und bekommt Ingame-Währung, mit der ihr beispielsweise neue Kleidungsstücke freischalten könnt. Im Verlauf eurer Arcade-Karriere werdet ihr verschiedene Orte bereisen und auf immer stärkere Tekken-Spieler treffen. An jedem Ort müsst ihr unterschiedliche Missionen absolvieren, um voranzukommen. Ziel ist es die „Final Round“ zu erreichen, wo ihr euch mit den stärksten Gegnern messen könnt. Die Arcade Quest soll vor allem Neulinge ganz behutsam in die Spielmechaniken von Tekken einführen, ohne sie zu überfordern. Darüber hinaus gibt es dort in der eher seichten Story Informationen über die japanische Arcade-Kultur und der Geschichte der Spielreihe. Der Wiederspielwert hält sich zwar in Grenzen, aber ein einmaliges Absolvieren ist durchaus unterhaltsam und lohnenswert.

Natürlich gibt es auch bei den Spielmechaniken von Tekken 8 ein paar kleinere Änderungen. Da wäre vor allem das sogenannte Heat-System zu nennen, welches neue offensive Möglichkeiten offeriert. Zusätzlich zur Lebensenergieanzeige gibt es nun auch die Heat-Leiste, die ihr einmalig im Spiel auslösen könnt und damit bestimmte stärkere Angriffe ausführt oder auf Knopfdruck eine mächtige Kombo namens „Heat Smash“ auslöst. Ähnlich wie der Rage-Art aus früheren Tekken-Spielen, ist dieser nur im Heat-Modus nutzbar, verursacht aber deutlich mehr Schaden. Das Heat-System belohnt ein offensives Spiel, bietet aber gleichzeitig auch neue Verteidigungsoptionen, sodass das gesamte Gameplay dynamischer und strategischer ausfällt.