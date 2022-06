Tencent Games kündigt mehr als 40 Projekte an

Tencent Games hat auf dem hauseigenen Event „SPARK 2022“ 44 neue Projekte für den chinesischen Markt angekündigt, bei einigen davon werden bei Games eingesetzte Technologien für kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Forschung genutzt.

Tencent Senior Vice President Steven Ma betonte während der digitalen Präsentation die zunehmende Wichtigkeit und den Nutzen von Crossover-Technologien, die ihren Ursprung in der Spieleentwicklung haben.

Die Spieleindustrie ist keine Branche, die sich in Isolation entwickelt. Von Beginn an ging sie Hand in Hand mit modernsten Technologien und konnte eine Reihe an einzigartigen technischen Möglichkeiten ansammeln. Zusammen mit dem kontinuierlichen technologischen Fortschritt und wachsendem Verständnis werden Games sowohl in wirtschaftlichen als auch sozialen Gebieten eine immer wichtigere Rolle einnehmen und so zu noch erstaunlicheren Durchbrüchen in der Technologie führen, die das Leben bereichern. Ma

Neuankündigungen Spiele

Tencent Games teilte Updates zu 26 Spielen, darunter zu League of Legends Esports Manager, Return to Empire, Code: To Jin Yong (s. separate Pressemitteilung) und Cloud-Gaming-Technologien wie START ENGINE mit seiner ersten Demo: EVOLUTION.

League of Legends Esports Manager, das offizielle Mobile Game zu den League of Legends-Turnieren, wird im Juli als Open Beta auf dem chinesischen Festland an den Start gehen.

Return to Empire ist ein strategisches Mobile Game, das von der TiMi Studio Group in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios für den chinesischen Markt entwickelt wird. Es vereint klassische Elemente der Age of Empires-Serie und erweitert das Gameplay mit einem 625 km² großen 3D-Schlachtfeld.

Die Armeen auf dem Schlachtfeld können frei erstellt und abgestimmt werden. Dadurch kann die eigene Taktik jederzeit angepasst werden. Return to Empire interpretiert klassische Belagerungsschlachten neu, sowohl in der Offensive als auch Defensive. Eine sich konstant ändernde Dynamik in den Kämpfen sorgt für zusätzliche Herausforderung und Spieler müssen über traditionelle hinausdenken und das taktische Potenzial in jeder Situation ausschöpfen.

Für Tencent Games eigene Cloud-Game-Technologie START ENGINE wurde mit EVOLUTION eine Demo gezeigt. Sie versetzt Spieler in einer filmreifen, in Echtzeit stattfindenden und gleichzeitig interaktiven Szene zurück in die Zeit der Dinosaurier. Die Cloud-Game-Technologie unterstützt mehrere Spieler. Das Team hinter START ENGINE hat es sich zum Ziel gesetzt, Endnutzern eine brandneue Spieleerfahrung zu bieten und freut sich darauf, mit weltweit tätigen Studios, Indie-Entwicklern und der Filmindustrie zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten zu erschließen.