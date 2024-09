The Casting of Frank Stone im Test

Supermassive Games hat in den letzten Jahren ein ständiges Auf und Ab erlebt. Nach dem überwältigenden Erfolg von Until Dawn im Jahr 2015 versucht das Studio, an diesen Triumph anzuknüpfen. Zwar waren die in den Folgejahren erschienenen Titel keineswegs schlechte Spiele, doch keines konnte die Politur und Faszination von Until Dawn erreichen. Mit The Casting of Frank Stone soll sich das jedoch nun ändern.

Dabei wagt sich Supermassive Games ein Stück weit in das seit Jahren beliebte Dead by Daylight-Universum vor. Auf dem Papier verspricht diese Kombination so einiges, und genau deswegen erwarteten die Spieler den Titel mit großer Spannung. Trotz seiner unterhaltsamen Geschichte und seinen kreativen Ideen kann The Casting of Frank Stone jedoch nicht an den Erfolg von Until Dawn heranreichen. Für Fans von Dead by Daylight ist die Geschichte rund um den Killer Frank Stone jedoch ein absolutes Muss.

Ich selbst habe Until Dawn geliebt und spiele seit mehreren Jahren begeistert Dead by Daylight. Beide Welten faszinieren mich nach wie vor, weshalb ich umso aufgeregter war, als das Cross-Over zwischen diesen Universen angekündigt wurde. Die Tage bis zur Veröffentlichung von The Casting of Frank Stone konnte ich kaum also erwarten. Auch wenn ich mit dem „interaktiven Film“ von Supermassive Games insgesamt sehr zufrieden bin, blieb die übliche Faszination, die ich bei den einzelnen Titeln sonst spüre, diesmal leider etwas auf der Strecke. Warum das so ist, möchte ich mit euch in diesem Test besprechen.