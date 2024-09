Glorious stellt bislang umfangreichstes Keyboard-Portfolio vor

Glorious Gaming, Hersteller im Bereich PC-Gaming-Hardware, kündigte das umfangreichste Tastaturen-Portfolio an, das jemals auf einmal auf den Markt gebracht wurde: die GMMK 3 mit über einer Milliarde verschiedener Hardware-Konfigurations-Möglichkeiten.

Glorious ist überzeugt, dass Gamer die Helden ihrer eigenen Geschichte sind und mehr Kontrolle über ihre Peripherie haben sollten. Anstatt Spielern vorzuschreiben, wie ihre Tastatur sein sollte, gibt die GMMK 3 den Nutzern die Möglichkeit, jeden Aspekt der Tastatur anzupassen: von der Ästhetik, über das Tippgefühl bis hin zur Leistung. So können Spieler ihre Tastatur perfekt an ihren Spielstil und Bedürfnisse anpassen. Das dies im Interesse der Spieler liegt, wird durch eine vor kurzem von Glorious durchgeführten Studie mit über 1.000 Teilnehmern bestätigt, bei der über 85% der Spieler die individuelle Gestaltung ihrer Tastatur für wichtig halten und über 50% ihre Keycaps wechseln. Glorious hat es sich zum Ziel gesetzt, Nutzern die Möglichkeit zu geben, jeden Aspekt ihrer Tastatur, nicht nur die Keycaps, individuell zu gestalten.

Eine Tastatur, viele Looks

Mit sieben verschiedenen ästhetischen Anpassungsmöglichkeiten gibt die GMMK 3 Spielern die volle Kontrolle über das Aussehen ihrer Tastatur, passend zum Gaming-Setup, Home-Office oder persönlichen Vorlieben. Der obere und untere Rahmen, Drehknopf, Badge, USB-Kabel, Keycaps und die Switch-Platte können unabhängig voneinander ganz einfach ausgetauscht werden, so dass Spieler ihre eigene Tastatur gestalten und sich selbst verwirklichen können.

Individuelles und optimales Tippgefühl

Neben den ästhetischen Optionen der GMMK 3 gibt es drei Möglichkeiten, das Tippgefühl der Tastatur zu individualisieren: Man kann aus einer Reihe von Switches, Switch-Platten und Dichtungen wählen, um den perfekten Klang und das perfekte Gefühl zu finden, egal ob weich und gedämpft, laut und klackernd oder tief und dumpf. Mit der GMMK 3 kommen 14 Switches auf den Markt, die in linearen, taktilen, klickenden und leisen Varianten zur Auswahl stehen und alle in HE- (Hall-Effekt) und mechanischen Varianten erhältlich sind. Die austauschbaren Switch-Platten und das Dichtungsmodulsystem der GMMK 3 ermöglichen es, Tippgefühl und Klang zu optimieren, wobei eine Reihe unterschiedliche Materialien für Switch-Platten (Plexi, FR4, Aluminium, Messing) und Modulmaterialien (festes Silikon, weiches Silikon/Poron) zur Auswahl stehen. Die GMMK 3 erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen, egal ob Gamer oder Schriftsteller.

Neue, magnetische Hall-Effekt-Switches

Mit einer GMMK-3-Tastatur müssen Spieler nicht mehr auf Stil und Ästhetik zugunsten der Leistung verzichten. Zum ersten Mal steht bei einer Glorious-GMMK-Tastatur die Hall-Effekt-Technologie im Mittelpunkt, um Gamer zu unterstützen, die nur die beste Leistung wollen. GMMK-3-HE-Tastaturen in Kombination mit Hall-Effekt-Magnetswitches bieten Unterstützung für Rapid Trigger, einstellbare Auslösepunkte und 4:1 dynamische Tastaturanschläge. Alle GMMK-3-HE-Boards sind vollständig mit mechanischen 3- und 5-Pin-Switches kompatibel. Mit der Einführung der GMMK 3 wird außerdem eine ganze Palette an HE-Switches verfügbar, einschließlich der legendären taktilen Panda-, linearen Fox- und klickenden Raptor-Switches von Glorious, die zum ersten Mal in HE-Versionen erhältlich sein werden. GMMK 3 stellt sicher, dass Gamer nicht in der Welt der Magnetschalter gefangen sind und alles erleben können, was die Welt der Tastaturen zu bieten hat.

Vollständiges Zubehör-Ökosystem

Die GMMK-3-Familie wird durch ein umfassendes Zubehörsortiment unterstützt, dank dem die Modularität des GMMK 3 voll ausgeschöpft werden kann. Dank vieler verschiedener Farbvarianten von Pink bis Blau, Grün bis Rot und Schwarz bis Weiß, können GMMK-3-Nutzer ihr perfektes Match finden.

Eine Milliarde Tastaturen in einer, perfekt für jeden!

Parallel zur Veröffentlichung der GMMK 3 erscheint eine neue Möglichkeit, die eigene Traumtastatur zu gestalten: Boardsmith. Mit Boardsmith haben Spieler die Möglichkeit, ihre Traumtastatur selbst zusammenzustellen. Boardsmith-Nutzer werden mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung begrüßt, um ihre zukünftige Lieblingstastatur zu entwerfen – von der Auswahl farbiger Rahmen und limitierter Keycaps bis hin zur Auswahl der idealen Switches und Switch-Platte.

Egal ob man zum ersten Mal eine Tastatur gestaltet oder hiermit bereits Erfahrung gesammelt hat, Benutzer werden in jeder Phase des Prozesses begleitet, sei es durch Tool-Tipps, Audioclips oder Bilder, um vor der Auslieferung genau zu wissen, was sie bekommen werden. Alle Boardsmith-Tastaturen werden von Glorious in Dallas, Texas von Hand zusammengebaut und direkt nach Hause geliefert.

Das GMMK 3 ist in verschiedenen Größen und mit zahlreichen Anschlüssen erhältlich:

GMMK 3 & GMMK 3 HE – 65% | 75% | 100% – Kabelgebundene Verbindung (8.000Hz Polling bei HE-Modellen)

GMMK 3 Pro & GMMK 3 Pro HE – 65% | 75% | 100% – Kabelgebundene Verbindung (8.000Hz Polling bei HE-Modellen) & Dual Wireless 2.4Ghz/Bluetooth 5.2

Das GMMK-3-Sortiment ist ab sofort auf Gloriousgaming.com, Amazon.de , CaseKing.de und demnächst im Fachhandel erhältlich:

GMMK 3 ab 149,99€

GMMK 3 HE ab 219,99€

GMMK 3 Pro ab 279,99€

GMMK 3 Pro HE ab 349,99€

Regelmäßige News und Updates rund um die GMMK-3-Reihe und weitere Glorious-Produkte gibt es auf der Glorious Website.