The Crew 2 Mad Volume 2 jetzt kostenlos erhältlich

Ubisoft gab bekannt, dass mit Mad Vol. 2 nach sechs Jahren das letzte Content-Update für The Crew 2 erscheint.

Dieses Update stellt einen Meilenstein für The Crew 2 dar und führt die optimierte Inhaltsrotation für grenzenlose Spieler-kreierte Inhalte da.

Mit dem neuen Hobby „Stunt Performer 2“ werden die Spielenden neue Herausforderungen und Belohnungen mit 12 neuen Mad-Fähigkeiten entdecken. Wenn sie sich diesen neuen Herausforderungen stellen, können sie den brandneuen Mazda RX7 Evo Gruppe B (Rally Cross) in ihre Sammlung aufnehmen.

Die ultimative Version des Race Creator-Features wird ebenfalls Teil des The Crew 2 Mad Vol.2-Updates sein. Damit können die Spielenden einzigartige Boots- und Flugzeugrennen erstellen. Straße, Wasser und Himmel von The Crew 2 warten nun auf die kreativsten Spielerinnen und Spieler, damit sie ihre eigenen Rennen mit der Community teilen und andere auf die Probe stellen können.

Es werden zudem weiterhin kuratierte Inhalte wie LIVE-Summits, Themenwochen oder Belohnungen hinzugefügt, um das Spielerlebnis immer wieder neu zu gestalten. Dies ist der erste Schritt zur wöchentlichen Automatisierung der Spielinhalte, um unseren Spielerinnen und Spielern ein immer wieder neues Erlebnis zu bieten. Ermöglicht wird dies durch die große Menge an Inhalten und Erfahrungen, die in den letzten 6 Jahren des Live-Supports erstellt und veröffentlicht wurden.

Das Spiel wird auch weiterhin das gleiche organische Erlebnis bieten und von unseren Teams unterstützt werden. Der Sammlungsimport wird weiterhin verfügbar und aktiv sein, was bedeutet, dass alle Fahrzeuge, die Spielende in den kommenden Jahren in The Crew 2 kaufen, gewinnen oder freischalten, in The Crew Motorfest übertragen werden können. Ebenfalls werden für The Crew Motorfest mit der Ankunft von Season 3 und der brandneuen Playlist „Hollywood Action!“ ab dem 13. März aufregende neue Inhalte verfügbar sein.