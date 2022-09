The Dragoness – Command of the Flame ist jetzt auf Steam verfügbar

The Dragoness – Command of the Flame von PQube und Crazy Goat Games ist jetzt für PC auf Steam verfügbar.

Mächtige Bestien, rundenbasierte, taktische Kämpfe und ständige Weiterentwicklung durch Roguelite-Elemente: The Dragoness – Command of the Flame begeistert die Fans mit abwechslungsreichen Spielmechaniken, die zu immer neuen Runs einladen.

Zum Launch des rundenbasierten Strategie-RPGs mit Roguelite-Elementen weiht der mächtige Schuppentier-Krieger Natiq Hay-Awan die Spielenden in mehreren YouTube-Tutorials in die Geheimnisse ihres Auftrags ein. Das niedliche Schuppentier ist ein treuer Begleiter durch die Abenteuer auf der Drairthir Halbinsel und erklärt in seinem eigenen Video-Tutorial nun die wichtigsten Spielmechaniken, die Erkundung der Karte, das Kampfsystem und vieles mehr. So sind die Spielenden perfekt für ihre ersten Schlachten gerüstet.

Durch Fortschritte auf dem Schlachtfeld und das Meistern von Herausforderungen kehren die Spielenden nach jedem Run mit vielseitigen Ressourcen und mächtigen Artefakten in ihre neugegründete Hauptstadt Níwenborh zurück und können diese so immer weiter ausbauen. Während der Runs müssen sich die Spielenden in der Rolle der von der Drachenkönigin beauftragten Elfenkommandantin ganz auf ihre eigene Bestienarmee konzentrieren. Im Verlauf des Runs rekrutieren sie Zentrauen, Harpyien, Drachen und andere mächtige Wesen und kombinieren ihre Stärken, entdecken einzigartige Fähigkeiten und verschmelzen sie zu noch mächtigeren Verbündeten, um sich gerissenen Gegnern in den Weg zu stellen.

The Dragoness – Command of the Flame in der Übersicht: