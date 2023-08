The Expanse – A Telltale Series im Test

Camina Drummer

Wir spielen Camina Drummer, die aus der Serie bekannte Gürtlerin. Die Story erzählt die Vorgeschichte von Camina, bevor sie zu einer der Hauptfiguren in der Fernsehserie wurde. Telltale hat also wieder eine Lizenz an Land gezogen. Das Spiel basiert auf der ziemlich guten (IMDb 8,5) und aus sechs Staffeln bestehenden amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie The Expanse, die wiederum auf einer Romanserie beruht. Sie spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit das Sonnensystem kolonisiert hat und sich gegenseitig bekämpft (mit den drei großen Fraktionen Erde/Mars/Gürtler) und schließlich auch auf eine uralte außerirdische Technologie stößt. The Expanse – A Telltale Series beginnt zu einem Zeitpunkt, als Cremina Drummer erster Sicherheitsoffizier eines Raumschiffes ist, das von einem zwielichtigen Typen angeheuert wurde, um ein Raumschiffswrack zu plündern. In dem Wrack soll sich etwas befinden, dass extrem wertvoll ist. Also machen wir uns mit drei unserer Crewmitglieder auf den Weg ins Innere des Wracks, und finden dort… nunja, sagen wir mal wir machen eine grausige Entdeckung.

Die Steuerung des Spieles erfolgt wie bei den bisherigen Telltale Spielen. Wir können die Umgebung erkunden und diverse Hotspots untersuchen oder Handlungen vornehmen. In den Gesprächen mit anderen Personen haben wir oft die Wahl zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten, wobei die von uns gewählte Antwort Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf hat. An bestimmten Stellen kommt es zu Quick-Time Events, wo wir unter Zeitdruck bestimmte (simple) Aktionen am Gamepad durchführen müssen, um das Event erfolgreich zu absolvieren. Sonderlich lang ist die erste Episode übrigens nicht, ihr könnt das Ende bereits nach weniger als zwei Stunden sehen. Allerdings kommen ja noch vier weitere Teile.