The First Descendant: TGA-Trailer enthüllt Release im Sommer 2024

NEXON und NEXON Games haben bei den Game Awards 2023 einen neuen Cinematic-Trailer für The First Descendant vorgestellt. Dieser gibt den Sommer 2024 als Release-Zeitraum bekannt und liefert weitere Informationen zu den titelgebenden Descendants.

Um auf dem Laufenden zu bleiben und zu den Ersten zu gehören, die sich in The First Descendant dem Kampf gegen die Vulgus anschließen, können Interessierte den Next-Gen-Free-to-Play-Koop-Shooter auf Steam, PlayStation und Xbox auf ihre Wunschliste setzen.

Der neue Cinematic-Trailer zu The First Descendant, der mit Hilfe der Unreal Engine 5.2 kreiert wurde, zeigt die Descendants Valby und Viessa sowie einen geheimnisvollen neuen Charakter. Von ihren Verbündeten ermutigt, nimmt Valby ihre Berufung als Descendant an und bereitet sich mit ihrem Team auf einen Kampf gegen zwei monströse Colossi vor, die ihre Heimat Ingris bedrohen. Der Trailer hebt den Koop-Aspekt des Gameplays hervor und lädt Spieler:innen ein, sich im Sommer 2024 dem Widerstand gegen die feindlichen Invasoren anzuschließen.

An der kürzlich durchgeführten Crossplay-Beta zu The First Descendant haben fast 2 Millionen Spieler:innen aus über 200 Ländern teilgenommen. Im Anschluss an die Beta beschloss das Entwicklerteam, den Release des Titels für 2024 anzusetzen, um einige der am häufigsten geforderten Verbesserungen implementieren zu können. So sollen Missionen abwechslungsreicher ausfallen und die Spielfelder mit zusätzlichen Inhalten erweitert werden. Zudem arbeitet das Studio auch an einer verschlankten UI, um das Spielerlebnis zu verbessern, und führt weitere Grafikoptimierungen durch.

In einer kürzlich erschienenen Dev Note hob Game Producer Lee Beom-jun einige wichtige Updates und Features hervor, die Spieler:innen zum Start erwarten dürfen, etwa verbesserte Koop-Erfahrung, Matchmaking-Unterstützung für Dungeon-Missionen und allgemein überarbeitete Missionen und Spielfelder. Außerdem wird das Spiel um Voreinstellungen für Waffen und Module erweitert, die sich sowohl die PC- als auch die Konsolen-Community häufig gewünscht hatten. Das vollständige Update von Beom-jun zum Beta-Feedback gibt es in der Dev Note Vol. 6 nachzulesen.