The Hand of Merlin – Angespielt

Kampf

An jedem Wegpunkt auf der Landkarte erwartet uns ein Zufallsereignis, an dem wir im Multiple-Choice Verfahren unsere Handlungen wählen und das Ergebnis präsentiert bekommen. All das in Textform – mit Ausnahme der Kämpfe. Schon bald sind wir in den ersten rundenbasierten Kampf verwickelt, sei es gegen Banditen, Steuereintreiber, Deserteure oder grauenvolle (und kampfstarke) Abscheulichkeiten aus einer anderen Dimension. Wir sehen die Umgebung in einer isometrischen Ansicht und können jeden unserer drei Helden – in beliebiger Reihenfolge – bewegen, Angriffe durchführen oder andere Fähigkeiten einsetzen lassen, solange wir noch Handlungspunkte zur Verfügung haben. Zaubersprüche kosten (sehr spärlich vorhandenes) Mana, Hindernisse dienen uns als Deckung vor Geschossen. Generell ist es nicht sehr vorteilhaft, mit dem Rücken zum Gegner zu stehen. Es ist allerdings möglich, sich von einem Gegner wegzubewegen, ohne einen Schlag in den Rücken zu erhalten.

Jeder Charakter verfügt über Rüstungspunkte. Diese fangen zuerst den Kampfschaden auf und regenerieren sich nach jedem Kampf wieder. Wenn eine Figur keine Rüstungspunkte mehr hat, leidet beim nächsten Treffer ihre Gesundheit. Manche Spezialangriffe umgehen die Rüstung auch und reduzieren sofort die Gesundheit. Gesundheitspunkte füllen sich zwischen den Kämpfen leider nicht wieder automatisch auf, hier hilft nur ein Heiler. Heiler gibt es in den meisten Städten, aber die sind teuer. Es ist nicht möglich, die Karte im Kampf zu drehen, was es manchmal schwer macht, die Übersicht zu bewahren. Man kann zwar den letzten Zug zurücknehmen, aber nur wenn dabei keine Nebeneffekte ausgelöst wurden, daher solltet ihr also mit Bedacht auf den Mausknopf drücken. Wenn einer der drei Helden stirbt, ist er tot. Zumindest bis zum nächsten Run. Man sollte das daher tunlichst vermeiden, denn mit nur zwei Helden wird das Spiel ein ganzes Stück schwieriger. Leider schließen sich uns auf unserer Reise (mit einer kleinen Ausnahme gegen Ende) keine weiteren Helden an, zumindest habe ich keine gefunden. Schade, so bleibt den einzelnen Helden zwar mehr zum Essen aber in den Kämpfen wäre ein vierter oder fünfter Mitstreiter schon ganz nützlich. Die Gegner werden ja auch immer zahlreicher, je weiter man sich Jerusalem nähert.