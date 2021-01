Early Access Erfolgsgeschichten

Wenn ihr Early Access Spiele kauft, bekommt ihr also Zugang zu einem noch nicht fertig entwickelten Spiel. Ihr bekommt damit die Möglichkeit, Spiele in einem frühen Stadium zu testen, als Teil der Community an der Entwicklung teilzunehmen und die Produktion finanziell zu unterstützen. Was am Ende herauskommt, ist jedoch ungewiss. Spiele im Early Access können im Laufe der Zeit tiefgreifende Änderungen erfahren. Es ist möglich, dass sie noch kritische Fehler enthalten oder dass sich wesentliche Spielfunktionen komplett ändern. Im Idealfall werden Early Access Spiele immer besser, bis sie schließlich fertig sind und die Early Access Phase ohne allzu großen Kinderkrankheiten verlassen. Vielleicht wurde dabei sogar das von Euch während der Entwicklung abgegebene Feedback berücksichtigt?

Ebenso wie auf Kickstarter hat es natürlich auch auf Steam nicht lange gedauert, bis die ersten Betrüger aufgetaucht sind, die nur abkassiert haben, ohne je ernsthaft an der Verwirklichung ihres Projektes interessiert zu sein. Anfangs hat Valve solche Spiele (wie Earth: Year 2066) noch aus dem Sortiment geworfen, inzwischen hält sich Valve aber weitgehend aus der Diskussion heraus. Der weitaus häufigere Fall bei Problemen im Early Access sind jedoch nicht die richtigen Betrüger, sondern schlichtweg Projekte, die sich nicht zufriedenstellend entwickeln. Entweder geht den Entwicklern trotz Early Access das Geld aus, oder die Entwickler sind aus anderen Gründen schlichtweg nicht in der Lage, ein vernünftiges Spiel zu produzieren. Gründe für die Einstellung von Early Access Spielen gibt es viele. Während seriöse Publisher diese Leichen dann aus dem Verkauf nehmen, bleiben viele kleinere Projekte aus den unterschiedlichsten Gründen im Verkauf. Es kann also leicht vorkommen, das ihr ein Early Access Spiel kauft, das unfertig ist und an dem schon lange niemand mehr ernsthaft arbeitet. Ich kann euch daher nur empfehlen, sich zuvor darüber zu informieren, ob an dem Spiel überhaupt noch gearbeitet wird. Die Steam Community-Seiten sind hierzu beispielsweise ein guter Anfang.

Welche Early Access Spiele erscheinen in naher Zukunft? Natürlich viele, denn es befinden sich aktuell unzählige Spiel im Early Access auf Steam. Ich persönlich freue mich schon sehr auf die geplanten Veröffentlichungen von beispielsweise Skul: The Hero Slayer am 21. Jänner, Metal Unit am 28. Jänner, oder auf Curse of the Dead Gods am 22. Februar. Ich beobachte auch einige vielversprechende Early Access Spiele, die ich mir bereits gekauft habe, mit Argusaugen (wie Solasta, Encased, Vagrus, Urutuk, Rising Hell oder I, Dracula Genesis), damit ich sie am Ende ihrer Early Access Phase sofort spielen kann.