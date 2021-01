Modedesignerin Charli Cohen und Assassins’ Creed Valhalla

Begleitet wird der Projektstart von einem Konzeptfilm, der die Idee eines gemeinsamen genetischen Gedächtnisses oder der Fähigkeit erforscht, uns durch Bewegung und Aktion von unseren mentalen und physischen Beschränkungen zu befreien, egal, wer wir sind. Die Fähigkeit, zu führen und Veränderungen in der Welt zu erschaffen, steckt in uns allen, und sie beginnt mit Bewegung. Creative Directoren waren Ben Thompson von Charli Cohen und Charlie Rees von Fuego Films. In dem Film spielen Lynn Jung und Paul Joseph mit VFX von This And That Media.