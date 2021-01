Road to Six Invitational In-Game-Event in Rainbow Six

Was ist das Six Invitational?

Das Six Invitational ist das größte und am meisten erwartete Rainbow Six Siege-Event, bei dem ein ganzes Jahr Siege mit den Fans und der Community gefeiert wird. Der Wettbewerb, der vom 9. bis 21. Februar stattfindet, ist der Höhepunkt der Rainbow Six Siege-Wettkampfsaison, bei dem die besten Teams der Welt um den Meisterschaftstitel und einen Teil des Preispools kämpfen. In diesem Jahr treten 20 Teams in einem LAN-Turnier in Paris gegeneinander an. Der Wettbewerb wird unter der Einhaltung strikter Gesundheitsmaßnahmen und Richtlinien von Gesundheitsorganisationen und lokalen Behörden stattfinden. Aus Sicherheitsgründen wird es kein Publikum vor Ort geben. Rainbow Six Siege-Fans werden sich digital auf Twitch und YouTube verbinden können, um die besten Teams der Welt gegeneinander antreten zu sehen, die Community zu feiern und die Zukunft von Siege durch Entwickler-Panels zu entdecken.