Rainbow Six Invitational 2021

Das Six Invitational im Überblick

Am Six Invitational 2021 nehmen die 20 besten Teams der Welt teil, die aus den 4 Hauptregionen der Rainbow Six E-Sport Welt (Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika) kommen. Alle Teams treten vom 9. bis 14. Februar in der Gruppenphase an, wo sie in zwei 10er-Gruppen aufgeteilt werden. Am Ende der Gruppenphase qualifizieren sich die 8 besten Teams aus jeder Gruppe für die Playoffs, die vom 17. bis 21. Februar stattfinden.

Das Six Invitational ist jedoch mehr als nur ein Turnier, es ist auch der Startschuss für ein neues Jahr in Rainbow Six Siege. Beim Six Invitational 2021 wird dieRainbow Six Siege Community einen Einblick in alles bekommen, was das Entwicklerteam für Year 6 auf Lager hat, einschließlich einiger Überraschungen. Bei der Veranstaltung gibt es Diskussionsrunden zum Spiel und zur eSport-Szene sowie ein Showmatch mit einigen der besten Content Creator aus der Community.