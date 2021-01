Everspace 2 Early Access gestartet

Open World Space Shooter Everspace 2 startet in den Steam Early Access! Fans des rasanten Weltraum-Shooters können ab sofort die ersten 25 Stunden von Everspace 2 sowohl im Steam Early Access als auch GOG Games in Development Programm erkunden.

Everspace 2 von Rockfish Games ist ab sofort auf Steam im Early Access und GOG Games in Development verfügbar. Der von Dezember letzten Jahres auf Januar 2021 verschobene Weltraum-Looter-Shooter ist zum Launch der Early Access / GiD Version in englischer Sprache mit professioneller Sprachvertonung erhältlich und enthält rund 12 Stunden der Story-Kampagne mit mehreren Nebenmissionen, die in den ersten beiden Sternensystemen des finalen Spiels stattfinden.