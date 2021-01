Everspace 2 Early Access startet am 18. Januar

Everspace 2: Early Access auf Steam und GID auf GOG

Die Early Access / GID Version wird in englischer Sprache mit professioneller Sprachausgabe zum Preis von €37,99 erhältlich sein und enthält rund 12 Stunden der Story-Kampagne mit mehreren Nebenmissionen, die in den ersten beiden Sternensystemen des finalen Spiels stattfinden. Insgesamt bietet die Early Access / GID Version von Everspace 2 zum Start mindestens 25 Stunden Spielspaß und wird die Piloten an die Kern-Gameplay-Mechaniken des Spiels heranführen: Weltraumkampf, Erkundung, Ressourcenabbau, Rätsel lösen, Reisen, Handel, Ausrüstung, Crafting, Individualisierung, Spieler- und Begleiter-Perks sowie fünf verschiedene Spielerschiff-Unterklassen.

Die Vollversion für PC, einschließlich Mac- und nativer Linux-Unterstützung, soll zu einem angemessen höheren Preis in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen. Dafür soll das fertige Spiel dann auch über eine vollständige UI- und Text-Lokalisierung inklusive Sprachvertonung in Deutsch verfügen.

Aufgrund der hohen Nachfrage von Hardcore-Weltraumsimulations-Fans soll die Early Access Version von Everspace 2 außerdem vollständig konfigurierbare HOTAS-Unterstützung und Voreinstellungen für die gängigen Logitech- und Thrustmaster-Joystick-Hardware-Setups bieten.