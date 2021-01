Nintendo Switch Online eine Woche kostenlos testen

Onlinegefechte und Retro

Interessant ist die 7-tägige Testphase jedoch nicht nur für all jene, die sich auf ihrer Switch in Onlinegefechte mit anderen Spieler stürzen wollen – etwa in Super Mario Bros. 35 -, sondern auch für Freunde von Retro-Spielen. Denn über Nintendo Switch Online habt ihr Zugriff auf zahlreiche Klassiker des Nintendo Entertainment Systems (NES) und des Super Nintendo Entertainment Systems (SNES).