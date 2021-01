Cluedo Junior im Test

Als eines der ersten Deduktions-Spiele überhaupt gilt das Kartenspiel The King of Hearts Has Five Sons, bei dem man zwei in der Mitte liegende Karten erraten muss. Der britische Anwaltsgehilfe Anthony Ernest Pratt und seine Frau Elva adaptierten dieses Prinzip und veröffentlichten 1943 das Spiel Murder!, welches später auch unter den Namen Clue oder The Sherlock Holmes Game erschienen ist und erstmalig 1959 unter dem Titel Wer ist Meisterdetektiv? auf dem deutschsprachigen Markt verkauft wurde. Schlussendlich setzte sich aber weltweit die Version mit dem Namen Cluedo von Parker Brothers/Hasbro durch. Das Spielprinzip bleibt jedoch stets nahezu identisch: Ziel ist es, durch geschicktes Fragen und logische Schlussfolgerungen die verdeckt in der Mitte liegenden Karten und somit Mörder, die Tatwaffe und den Tatort zu ermitteln. So auch im Falle von Cluedo Junior.

Für die kindgerechte Variante Cluedo Junior wurden Hintergrundgeschichte und Regeln natürlich etwas angepasst. Man sucht nun ein zerbrochenes Spielzeug und die Person, welche dafür verantwortlich war sowie die Uhrzeit wann es passiert ist. Unter den sechs Verdächtigen finden sich dafür altbekannte Gesichter wieder, wie etwa Fräulein Gloria Roth, Professor Bloom oder Oberst von Gatow.