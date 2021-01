Sportspiele – Die besten und bekanntesten Serien

Sportspiele sind aus dem Bereich der Computerspiele nicht mehr wegzudenken. Schon nach der Entwicklung der ersten Home-Computer wurden rasch auch die ersten Sportspiele angeboten. Obwohl diese lange nicht die Qualität heutiger Spiele hatten, zeigte sich schon, dass die Begeisterung und das Interesse an dieser Art von Spielen riesig war.

Tatsächlich sind viele Sportspiele mittlerweile fast Kult – und Spieler, die diese professionell spielen, erhalten hohe Sponsoringverträge und werden zum Teil durch Anbieter von Online-Sportwetten gefördert. Doch welche Spieleserien sind es, die bereits Kultstatus erreicht haben, und was macht diese Spiele so besonders?

Das sind die bekanntesten Sportspiele

Bundesliga Manager

Eines der ersten Spiele, welches als Sportspiel Kultstatus erreichen konnte, war ein Managerspiel. Die Rede ist hierbei von der Bundesliga Manager-Reihe. Das Spiel gehört mit zu den Top Sport- und Wirtschaftsspielen, seitdem die ersten Versionen im Jahr 1989 für PC, Amiga, Atari ST und C64 auf den Markt kamen. Dabei war eines der wichtigsten Merkmale, dass hier nicht nur mittels umfangreicher Funktionen aktiv in den Aufbau eines Fußballklubs eingegriffen werden konnte, sondern vor allem, dass die Originalnamen der Fußballvereine und Spieler genutzt werden durften.

Der letzte Teil der Bundesliga-Manager-Reihe erschien 2001 und trug den Titel Bundesliga Manager X.

EA Sports FIFA

Mittlerweile ist FIFA im Bereich der Sportspiele das vielleicht bekannteste Spiel überhaupt. Das liegt nicht nur daran, dass diese Fußballsimulation seit vielen Jahren mit jährlich neuen Versionen aufwartet, sondern auch an der Detailtreue und Funktionsvielfalt des Spiels. Auch hier können die realen Spieler und Vereinsnamen genutzt werden. Das Spiel besitzt mittlerweile weltweit eine so große Anhängerschaft, dass sogar zahlreiche nationale und internationale professionell gesponserte Meisterschaften im eSport-Bereich ausgetragen werden.

Pro Evolution Soccer

Der ewige Rivale von FIFA im Bereich der Fußballspiele ist definitiv die PES-Serie von Komani. Zumindest bis zur letzten Version PES 2020. PES 2021 ist nämlich bisher noch nicht erschienen. Konami hatte letztes Jahr EA nämlich kampflos den Platz überlassen und PES 2021 auf heuer verschoben. Die Serie glänzt vor allem durch ihren realitätsnahen Ansatz, muß aber dafür bei Lizenzen und Spielmodi den Konkurrenten von EA vorbeiziehen lassen. Trotzdem ist es wohl derzeit der einzige Gegner der gegen FIFA in den Ring um die Fußballkrone geschickt werden kann.

Madden NFL 20

In Europa bislang nicht so bekannt ist Madden NFL 20. Dennoch verzeichnet dieses Spiel eine lange Historie und es werden jedes Jahr neue Version entwickelt und veröffentlicht. Gerade in Nordamerika ist dieses Spiel aufgrund seiner Detailtreue bei den Fans von American Football sehr beliebt. Auch dieses Spiel hat bereits den Einzug in den Bereich des eSports geschafft.

EA Sports NHL

EA Sports NHL 21 ist sicher eines der bekanntesten und beliebtesten Sportspiele abseits vom König Fußball. Kaum ein anderes Spiel hat eine so große Fangemeinde, was sicherlich an der Detail- und Realitätstreue der Eishockeysimulation liegt. Jeder Version glänzt mit weiteren Verbesserungen, Spielmodi oder sonstigen Neuerungen. Darüber hinaus werden hier auch echte Spieler und Vereinsnamen genutzt. Es ist wenig verwunderlich, dass auch dieses Spiel im Bereich des eSports einen festen Platz für sich etablieren konnte.

Das macht diese Spiele so erfolgreich

Schaut man sich die Spiele, die es geschafft haben, zum Teil über Jahrzehnte auf dem Markt bestehen zu können, einmal genauer an, dann fallen sofort einige Aspekte ins Auge. Zum einen sind alle Spiele extrem detailgetreu umgesetzt. Das gilt nicht nur für die Grafik, sondern vor allem für das Handling und die Simulation des jeweiligen Spiels. Hier steht vor allem im Vordergrund, auch Spielweisen und Features anzubieten, die bei der echten Sportart ebenfalls vorkommen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Fallrückzieher beim Fußball. Ebenfalls maßgeblich für den Erfolg der Spiele scheint der Anspruch an Realität zu sein. Für viele Spieler ist es notwendig, dass beim Spiel reale Spieler und Vereinsnamen verwendet werden können.

Dass die Hersteller zudem regelmäßig eine neue Version des jeweiligen Spiels auf den Markt bringen, zeugt für viele Spieler von der Authentizität und Aktualität des jeweiligen Sportspiels. Immerhin finden sich so z.B. die aktuellen Regeländerungen vergleichsweise zeitnah wieder.

eSport, Sponsoren und die Legenden der Sportspiele

Wer die Entwicklung der letzten Jahre etwas genauer verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass gerade die Legenden unter den Sportspielen längst nicht mehr nur der spaßigen Zwischendurch-Unterhaltung am heimischen PC dienen. Vielmehr haben es diese Spiele geschafft, Teil des Grundsteins für einen neuen Bereich des Sports zu werden: dem eSport.

So werden mittlerweile weltweit Turniere in diesen Sportspielen ausgetragen und Spieler, die diese Spiele beherrschen, haben die Möglichkeit, sich einen professionellen Lebensunterhalt damit zu sichern. Möglich wird das durch eine Vielzahl an Sponsoren, die von den Spielern und Veranstaltungen für ihre Marketingstrategien profitieren. Sogar Online-Wettbüros besitzen einige Sportspiele sowie Spieler mit festen Quotenplätzen.

Die weitere Entwicklung der Legenden unter den Sportspielen

Im Normalfall ist es so, dass ein Spiel eine gewisse Zeitlang besonders populär ist, bevor es in relativ kurzer Zeit in die Bedeutungslosigkeit versinkt und durch andere Spiele ersetzt wird. Bei vielen Sportspielen, die aktuell zu den besten Allzeit-Größen gerechnet werden, dürfte dies nicht der Fall sein. Gerade bei jenen Sportspielen, die es geschafft haben, Teil der eSports-Industrie zu werden, kann man mit hoher Sicherheit sagen, dass uns die Entwicklerstudios auch weiterhin jährlich mit neuen Versionen auf dem Markt beglücken werden. Denn längst sind Spieleserien wie etwa EA Sports NHL und EA Sports FIFA mehr als nur einfache Sportspiele, die der Unterhaltung dienen: Sie selbst sind Teil eines neuen Sports.