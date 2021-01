PlayStation Now-Spiele im Januar 2021

PlayStations Spiele-Abo-Dienst PlayStation Now präsentiert mit The Crew 2, Surviving Mars und Frostpunk im Januar viele neue Titel, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen. Zusätzlich erhält BioShock: The Collection ein Upgrade auf die PS4-Version.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei einige ausgewählte Blockbuster-Titel für einige Monate im Sortiment verbleiben. Im Dezember bereicherten die Videospiel-Perlen Horizon Zero Dawn Complete Edition, Wreckfest: Drive Hard. Die Last., Stranded Deep, The Surge 2, Darksiders III und Broforce die Bibliothek von PlayStation Now. Doch auch die Spiele von PlayStation Now im Januar 2021 lassen sich sehen.