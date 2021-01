Black Desert: Skill-Update für Nova

Black Desert, das Sandbox-MMORPG von Pearl Abyss, startet mit einem Skill-Update für den neuen Charakter Nova in das neue Jahr. Novas Erweckungs- und Wiedergeburts-Haupttalente sind ab sofort in Black Desert verfügbar.

Die spannende neue Klasse Nova, die kurz vor den Feiertagen in Black Desert auf allen Plattformen ihre Premiere feierte, hat nun völlig neue Fähigkeiten, die ihren Spielstil komplett verändern und sie stärker als je zuvor werden lässt.

Abenteurer ab Level 56 können sich in einer besonderen Quest-Reihe des Schwarzgeistes behaupten, um am Ende ihre Nova zu erwecken und ihre neuen Fähigkeiten freizuschalten. Nach der Erweckung erhält sie in einer weiteren Quest-Reihe ihre Wiedergeburts-Haupttalente.