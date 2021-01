Kostenloses Dead Cells Game Trial Event für Nintendo Online

Noch bis zum 01. Februar können sich Besitzer einer Nintendo Switch einen Code für eine kostenlose 7-tägige Testphase für den Online-Dienst Nintendo Switch Online sichern. Dieser Code kann dann bis 02.02.2021 um 09:00 Uhr eingelöst werden, um die die kostenlose Testphase zu starten. Gerade rechtzeitig für das Dead Cells Game Trial Event.



Denn mit der kostenlosen Testphase von Nintendo Switch Online erhalten Spieler nun nicht nur Zugriff auf Nintendos Battle Royale Super Mario Bros. 35 sowie den online Spiele-Katalog für das Nintendo Entertainment System (NES) und das Super Nintendo Entertainment System (SNES), sondern können zudem von 26.01. bis 01.02 eine Woche lang kostenlos Dead Cells, das RogueVania von Motion Twin, spielen.

#NintendoSwitchOnline members can play #DeadCells for free with this special Game Trial event!



Download now so you're ready to play from 26/01: https://t.co/i3FAyE7iK3 pic.twitter.com/Uv3qx4HylU