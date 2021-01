Indie-Perlen für den Lockdown – Teil 2

Primal Light

Primal Light ist ein kleines Meisterwerk, wenn man sich nach einem klassischen Plattformer wie aus den 90ern sehnt. Die 16-Bit-Grafik ist einfach umwerfend, wirklich erstaunlich. Wer auch immer sie gezeichnet hat ist ein großartiger Künstler. Der Schwierigkeitsgrad ist allerdings relativ hoch – keine Continues und keine Save-Points nach einem Neustart, wenn man alle Leben verloren hat. Auch keine dauerhaften Verbesserungen wie bei einem Roguelike, alles Gold und alle Gegenstände sind verloren, wenn man nach Verlust aller Leben (endgültig) stirbt. Die einzige dauerhafte Verbesserung ist unsere eigene Erfahrung mit dem Spiel. Immerhin beginnt man das Spiel mit einer anständigen Anzahl an Leben (bis zu neun, abhängig von der Schwierigkeitseinstellung) und weitere können während des Spiels gefunden werden. Man stirbt nicht beim ersten Treffer, sondern man hat einen kleinen Gesundheitsbalken (beginnend mit 3 Punkten) und es gibt auch Heiltränke zu finden. Das Spiel ist also vielleicht nicht ganz so schwer wie die alten Spiele (Megaman, ich schau Dir in die Augen…), aber es ist immer noch weit entfernt von der Zugänglichkeit der meisten Spiele heutzutage. Man verliert recht schnell ein Leben (wenn man in eine bodenlose Grube fällt…) und erscheint dann am letzten Lagerfeuer wieder, das weit zurück liegen kann (sofern man überhaupt noch ein Leben hat). Sobald man alle Leben verloren hat, heißt es Game Over und man startet wieder bei Level 1.

Wenn man mit diesem Schwierigkeitsgrad zurechtkommt, bekommt man ein sehr lineares, klassisches Jump ‘n’ Run. Alles was man tun muss ist sich zu bewegen, zu springen, sich zu ducken und zur rechten Zeit zuzuschlagen. Klingt einfach, oder? Man kann sich auch abrollen wie schon in Barbarian, dem uralten Spiel von Psygnosis aus dem Jahr 1987. Allerdings ist man während dieser Rolle nicht unverwundbar. Im Verlauf des Spiels erlernt unser Held, der übrigens Krog heißt und nur ein Auge besitzt, neue Fähigkeiten und trifft auch einen (schlecht sortierten) Händler. Die Levels sind nicht prozedural erstellt, wir müssen bei jedem Spiel durch die gleichen Levels und Gegner. Welch ein Gegensatz zu prozedural generierten Spielen wie Hades. Es mag vielleicht an Abwechslung fehlen, aber dadurch wird es möglich aus unseren Fehlern zu lernen und bestimmte schwierige Passagen oder Bossgegner beim nächsten Mal besser zu absolvieren.

Man läuft von links nach rechts, weicht Feinden aus oder tötet sie, vermeidet Stacheln, Gruben oder andere Fallen, springt von Plattform zu Plattform, findet versteckte Räume, klettert Leitern hoch und kämpft gegen toll aussehende, aber leider tödliche Bosse. Ich liebe es, es fühlt sich herrlich an, wenn man endlich einen Bereich erreicht, in dem man vorher noch nicht war… bis der nächste Boss einen schneller tötet, als man das Gamepad ordentlich in die Hand nehmen und die Brille zurecht rücken kann, um ihn tatsächlich zu bekämpfen. Immer wenn man getroffen wird, wird man ein Stück zurückgeschleudert. Ich fing wirklich an, das zu hassen, denn das Spiel ist voll von kleinen Plattformen mit bodenlosen Gruben, Stacheln, Feuerfallen… und man wird sehr leicht in sie hineingestoßen. Wenn man einen Gegner trifft, wird dieser nicht zurückgestoßen, was meines Erachtens ziemlich unfair ist. Die Gamepad-Unterstützung funktioniert gut, ich habe mit meinem Sony Dualshock 4 Controller gespielt. Alles in allem ein hübsch präsentiertes, aber knüppelhartes Jump ‘n’ Run im Design der 90er. Kein Erbarmen!

Primal Light Homepage