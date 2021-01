Indie-Perlen für den Lockdown

Pumpkin Jack

Die Welt ist verflucht und von Monstern überrannt. Terror und Tod lauern an jeder Ecke. Der Teufel ist glücklich. Die Menschen, die in dieser Welt leben, allerdings nicht so sehr. Also beauftragen sie ihren mächtigsten Zauberer, den Fluch aufzuheben und den Sonnenschein zurückzubringen. Darüber ist jedoch der Teufel nicht glücklich. Also bietet er uns, Jack, einen Pakt an – wir sollen den Zauberer töten und werden dafür aus der Hölle entlassen. Natürlich nehmen wir das Angebot an.

Mit dem neuen Job kommt auch ein neuer Körper, und unser Geist wird in den Körper eines Kürbis-Lords transferiert. Nicht schlecht. Der Kopf ist abnehmbar, was für ein paar Minispiele genutzt wird. Unsere erste Waffe ist nur eine rostige Schaufel, aber das ist mehr als genug, um die Monster zu Beginn zu besiegen. Mit jedem Boss den wir im Laufe des Spiels besiegen, erhalten wir neue Ausrüstungsgegenstände zum Herumprobieren.

Eine der ersten Typen die wir treffen ist eine feige Krähe. Sie braucht Hilfe, um eine böse Vogelscheuche (den ersten Boss) zu besiegen, bleibt dann aber während des ganzen Abenteuers an unserer Seite. Nicht ganz freiwillig, aber die lustigen Unterhaltungen zwischen uns und der Krähe werden in jedem Level freundschaftlicher. Die Krähe sitzt die meiste Zeit auf unserem Kopf und wird als Lenkrakete eingesetzt, um Feinde und Hindernisse anzugreifen. Wir treffen auch eine Eule, die vom Teufel geschickt wurde, um unsere Mission zu überwachen und uns mit ihren weisen Ratschlägen zu unterstützen.

Grundsätzlich ist das Spiel ein klassisches 3D Jump ‘n’ Run. Wir springen, klettern und erkunden mit der frei drehbaren Kamera die Umgebung. Verschiedene Monster stehen uns im Weg und Endgegner stellen eine kämpferische Herausforderung dar, obwohl ich wahrscheinlich öfter während kniffliger Sprungsequenzen gestorben bin als im Kampf. Die Level sind abwechslungsreich und nutzen verschiedene Mechaniken, darunter das Fahren auf einem Karren wie Indiana Jones oder ein Hindernisparcours auf einem Geisterpferd. Es gibt nur wenige Rätsel, die im Allgemeinen nicht allzu schwierig sind. Wenn wir getroffen werden, reduziert sich unsere Lebensenergie, die sich aber leicht wieder auffüllen lässt. Sowohl Gegner als auch viele Objekte enthalten Lebensenergie, man muss sie nur töten oder zerschlagen. Auch an jedem Checkpoint können wir unsere Lebensenergie auffüllen. Gegner, mit Ausnahme der Endgegner, sind nur dann wirklich gefährlich, wenn sie in größerer Zahl auftreten oder wenn ihre Treffer uns beim Klettern ins Verderben stürzen.

Es gibt Pestarzt-Masken zu sammeln, mit denen man sich neue Outfits kaufen kann. Das Spiel wird an den häufigen Checkpoints gespeichert, die in der Regel direkt vor schwierigen Abschnitten platziert sind. Wenn man stirbt, wird man einfach am letzten Checkpoint wiederbelebt.

Der PC ist nicht wirklich die erste Wahl für klassische 3D Jump ‘n’ Run Spiele. Es gibt nur einen Haufen wirklich guter, wie A Hat in Time oder die Remaster von Crash Bandicoot und Spyro Reignited Trilogy. Ich mag auch Skylar & Plux sowie Super Lucky’s Tale, aber die Liste lässt sich nicht ewig fortsetzen. Jetzt kann ich auch Pumpkin Jack dazuzählen.

