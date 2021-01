Editorial 01/2021

Die Cyberpunk 2077 Kontroverse – Business as usual

Während Hannes, Markus und ich fleißig am neuen Gamers.at gebastelt haben, bekam unser Dave bereits Anfang Dezember, und somit rund eine Woche vor dem offiziellen Release, eine spielbare Version von Cyberpunk 2077 zur Verfügung gestellt. Ja, die Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) war ziemlich lang, aber für ein Spiel in dieser Größenordnung auch nicht wirklich ungewöhnlich. Der Inhalt war eigentlich ebenfalls branchenüblich und dass kein eigenes Videomaterial aufgenommen werden durfte, so wie vielerorts behauptet, stimmt so auch nicht. Auch hier gab es ein offizielles Embargo und das endete am Montag, 7. Dezember, 18:00 Uhr, also noch vor dem offiziellen Release! Für uns gab es keine offensichtlichen Anzeichen, dass mit Cyberpunk 2077 etwas nicht in Ordnung wäre. Dave hat dann die PC-Version gleich mal innerhalb weniger Tage und in rund 50 Stunden Spielzeit durchgezockt und war durchwegs begeistert. Eine finale Wertung abzugeben hat er sich aber noch nicht zugetraut, deswegen haben wir zunächst auch “nur” einen Vorabtest mit einer Wertungseinschätzung veröffentlicht. Eine Woche später lautete sein Urteil wie folgt “Ich liebe Cyberpunk 2077, mit all seinen Stärken und den technischen Problemen, die es zwar nicht sehr häufig, aber doch gab.” (Den ganzen Test findet ihr hier).

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir allerdings keine Konsolen-Version gespielt – aber nicht weil uns CD Projekt Red kein Testmuster zur Verfügung gestellt hat, sondern weil es für uns immer klar war, dass man Cyberpunk 2077 auf einem halbwegs aktuellen Rechner spielen muss, um die verrotteten Straßen von Night City genießen zu können. Um uns jetzt aber nicht falsch zu verstehen, auch wir sind der Meinung, dass die Konsolen-Versionen im aktuellen Zustand nie in den Handel kommen hätten dürfen und CD Projekt Red hier schleunigst Schadensbegrenzung betreiben muss – in welcher Form auch immer. Trotzdem finden wir, dass Cyberpunk 2077 ein sehr gutes Spiel geworden ist, welches vielleicht an seinen Ambitionen und den Erwartungen der Fans gescheitert ist.