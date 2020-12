Demon’s Souls im Test

Es sind aber nicht nur die großen Erfolge, die einen hier freuen – auch die kleinen. Die, die so “nebenbei” zu beobachten sind: Wenn man beispielsweise den einen Ritter, den man in seinen ersten Durchgängen noch “gerade so” bezwungen hat, nach ein paar Stunden dank gewonnener Routine, hochgeleveltem Charakter und besserer (gefundener oder mit erbeuteten Seelen gekaufter) Ausrüstung mühelos wegputzt.

Und ja: Ihr braucht sie, die paar Stunden des Einarbeitens. Nennenswerte Tutorials gibt es nämlich keine. Und selbst in Sachen Charakter-Entwicklung (was durchaus komplex geraten ist) und Items heißt es oft, einfach mal auszuprobieren was was so bringt und kann. Denn die Beschreibungstexte sind oft vage und wenig-sagend. Klar: Das kann man dem Spiel nun eigentlich als Design-Schwäche vorwerfen. Aber irgendwie auch nicht. Denn euch absolut nichts auf die Nase zu binden ist quasi der Grundpfeiler, auf dem Demon’s Souls aufbaut. Immerhin will hier selbst Story will eigenständig entdeckt werden; so etwas wie “Navigationsmarker” oder dergleichen sucht man vergebens. Es heißt sich umzusehen, auszuprobieren und zu lernen. Und genau deswegen ist hier auch wirklich jeder Erfolg so erfüllend. Weil es tatsächlich EUER Erfolg ist. Niemand hat geholfen – im Gegenteil.